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Киноафиша Фильмы Үнсіз Расписание Үнсіз (2026) в Актау на сегодня

Расписание Үнсіз (2026) в Актау на сегодня

Үнсіз
Үнсіз детектив 2026 / Казахстан
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Сегодня 2 Завтра 3 вт 4 ср 5
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Расписание Үнсіз в Актау на 2 августа 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
19:00 от 3400 ₸ 20:10 от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
11:40 от 2200 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
17:10 от 1400 ₸ 18:10 от 1400 ₸ 20:30 от 1500 ₸ 22:25 от 1500 ₸ 23:50 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
15:20 от 1900 ₸ 16:45 от 1900 ₸ 18:10 от 3000 ₸ 21:00 от 3000 ₸ 22:25 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
19:25 от 1100 ₸ 22:15 от 1200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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