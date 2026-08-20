Иные, светлые, темные, а с ними Антон Городецкий: наш тест по «Дозорам» пройдут только те, кто пересматривает фильмы каждый год

«Ночной дозор» давно стал одной из тех российских картин, которые узнаются по нескольким секундам: ночная Москва, странные способности, противостояние Светлых и Тёмных и герои, которым приходится выбирать между долгом и собственными желаниями. Но помним ли мы вселенную Лукьяненко так же хорошо, как знакомые сцены из фильма?

В этой истории хватает деталей, которые легко перепутать. Кто такие Иные, зачем существуют два Дозора, каким образом принимаются решения и почему некоторые способности оказываются настоящим проклятием? А ведь именно из таких мелочей и складывается мир, который на первый взгляд кажется простым.

Поэтому мы подготовили тест для тех, кто действительно разбирается в этой вселенной. Сможете вспомнить героев, правила магии и важные события без подсказок? Проверим, насколько хорошо вы знаете «Ночной дозор» и его сиквел «Дневной дозор».

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.