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Киноафиша Статьи Зашел первый сезон «Олдскула»? Аронова возвращается в сериал START во втором сезоне — известна точная дата выхода

Зашел первый сезон «Олдскула»? Аронова возвращается в сериал START во втором сезоне — известна точная дата выхода

20 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Олдскул»

Проект «Олдскул» отметили в специальной номинации на фестивале «Пилот».

«Олдскул» стал одним из заметных российских комедийных сериалов последних лет, а теперь поклонников ждёт продолжение. PREMIER и START объявили дату выхода второго сезона проекта с Марией Ароновой в главной роли. Новые серии начнут выходить 1 сентября — прямо со стартом учебного года, что очень символично.

Сюжет

В первом сезоне между Марией Павловной Трифоновой и завхозом Михаилом наконец возникли взаимные чувства. Однако их отношениям снова мешает соперник — Леонид, новый завхоз и давний друг учительницы, который всё ещё надеется добиться её расположения.

Параллельно Мария Павловна пытается восстановить отношения с дочерью после того, как ей удалось сблизиться с внучкой Настей. У других героев тоже начинается новый этап жизни. Директор тяжело переживает одиночество и неожиданно меняет строгий образ на более молодёжный, Наталья Николаевна возвращается из Таиланда после ретрита и начинает сомневаться в своём будущем в школе.

Детали

PREMIER и START объявили, что второй сезон «Олдскула» стартует 1 сентября. На фестивале «Пилот» в июне сериал получил награду как лучший проект нового конкурса «Вторые сезоны». А значит и ожидания с ним зрители связывают очень высокие.

«Ура! Надеюсь, второй сезон будет таким же интересным и смешным, как и первый», «Классный сериал, жду с нетерпением. Мария Аронова очаровательна!», «Любовный треугольник с двумя завхозами — это, конечно, смело, первый сезон хотя бы не скатывался в такую мелодраму», «Первый сезон зашел, Аронова там вообще в своей тарелке», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из сериала «Олдскул»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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