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Киноафиша Статьи Думали, что на Netflix уже нечего смотреть? Эти 4 фантастических сериала затяут с первых кадров и не отпустят до финала

Думали, что на Netflix уже нечего смотреть? Эти 4 фантастических сериала затяут с первых кадров и не отпустят до финала

20 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Манифест»

Проекты переворачивают привычный жанр.

Netflix давно умеет находить фантастические истории, которые цепляют не только необычным миром, но и сюжетом. Некоторые сериалы начинают с такой интриги, что оторваться становится сложно уже после первых минут. Здесь есть загадочное будущее, странные технологии, параллельные реальности и опасные эксперименты.

При этом каждый проект предлагает свой взгляд на жанр и не сводится к привычной истории о спасении мира. Собрали четыре фантастических сериала Netflix, которые способны увлечь буквально с первых кадров.

«Джессика Джонс»

Когда-то Джессика пыталась стать супергероиней, но встреча с Килгрейвом, способным управлять чужим сознанием, оставила глубокие последствия. После этого она открывает детективное агентство и старается держаться подальше от прошлого. Всё меняется, когда Килгрейв, которого она считала погибшим, возвращается и снова начинает её преследовать.

Кадр из сериала «Джессика Джонс»

«Маньяк»

Энни и Оуэн решаются на экспериментальный курс лечения, который обещает избавить людей от болезненных воспоминаний и психологических проблем. Во время испытаний препараты погружают героев в странные миры, где они проживают совершенно разные версии собственной жизни.

Кадр из сериала «Маньяк»

«Манифест»

Самолёт рейса 828 приземляется в Нью-Йорке, но пассажиров ждёт неожиданный сюрприз: пока они находились в воздухе, прошло больше пяти лет. Их считали погибшими, а родственники успели начать новую жизнь. Вскоре вернувшиеся начинают получать загадочные видения и внутренние подсказки, которые постепенно связывают их с необъяснимыми событиями.

Кадр из сериала «Манифест»

«Дождь»

Смертоносный вирус, распространяющийся с дождём, уничтожает большую часть населения Скандинавии. Брат и сестра Симона и Расмус пережидают катастрофу в бункере, но спустя годы вынуждены выйти наружу. Вместе с другими выжившими они отправляются на поиски безопасного места и пытаются выяснить, какую роль в эпидемии сыграла местная корпорация.

Кадр из сериала «Дождь»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Джессика Джонс», «Маньяк», «Манифест», «Дождь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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