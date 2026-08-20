Спустя 12 лет «Эй, Арнольд!» получит перезапуск: так будут ли вместе репоголовый и Хельга? 

«Эй, Арнольд!» для многих зрителей стал одним из главных мультсериалов детства в 2000-е. История Арнольда, Хельги и их одноклассников давно закончилась, но интерес к знакомым героям никуда не исчез.

Теперь появилась вероятность, что стриминг может вернуть популярный мультфильм в новом формате.

Перезапуск «Эй, Арнольда!»

Сценарист и продюсер Джо Пёрди рассказал, что команда обсуждает идею нового продолжения мультсериала. И у авторов уже появились первые задумки.

По одной из них, Арнольд, Хельга и остальные герои станут немного старше. Вместе с возрастом изменится и их жизнь: в истории могут появиться современные технологии и новые проблемы, характерные уже для другого времени. Пёрди также не исключает перенос действия из привычных для сериала 1990-х в более позднюю эпоху.

Что известно о мультсериале

«Эй, Арнольд!» впервые вышел в 1996 году и продержался на экранах до 2004-го. За это время создатели выпустили пять сезонов и 100 эпизодов.

В 2017 году появился полнометражный фильм «Эй, Арнольд! Приключения в джунглях», который завершил основную историю. По сюжету Арнольд вместе с друзьями отправился на поиски родителей, исчезнувших много лет назад.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.