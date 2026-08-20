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Киноафиша Статьи «Смешарики» — это плагиат? Подсказка есть в названии нового фильма

«Смешарики» — это плагиат? Подсказка есть в названии нового фильма

20 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»

Отсылку заметили не все.

Название нового августовского фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» звучит как типичная приставка для масштабного приключения. Но поклонники заметили, что за этим выбором стоит нечто большее.

Фраза отсылает к громкому анимационному хиту последних лет. И создатели не стали скрывать параллель.

Сюжет фильма

Крош и Ёжик натыкаются на таинственный механизм в Ромашковой долине. Неожиданно они оказываются внутри игры будущего, где становятся пассажирами космического корабля.

В этой реальности они — обычные дети, отправляющиеся на Марс. От них зависит, сможет ли экипаж выполнить задание и вернуться домой.

Название фильма

Название нового проекта сразу привлекло внимание зрителей. Многие заметили, что оно почти дословно повторяет тайтл мультфильма, вышедшего несколько лет назад. «Человек-паук: Сквозь вселенные» стал крупным анимационным хитом и получил рейтинг 8,2.

Кадр из мультфильма «Человек-паук: Сквозь вселенные»

Создатели «Смешариков», судя по всему, решили сыграть на этой узнаваемости. Название выбрано не случайно — авторы явно рассчитывают на ассоциацию с успешной франшизой. Новый юмористический ролик от сценариста мультика Даниила Новикова это только подтверждает.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультфильма «Человек-паук: Сквозь вселенные» (2018), фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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