Showtimes for Unsiz in Aktau on 2 August 2026 Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh 2D, KZ 15:20 from 1900 ₸ 16:45 from 1900 ₸ 18:10 from 3000 ₸ 21:00 from 3000 ₸ 22:25 from 3000 ₸ Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh 2D, KZ 19:00 from 3400 ₸ 20:10 from 3400 ₸ Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau» 2D, KZ 11:40 from 2200 ₸ Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51 2D, KZ 17:10 from 1400 ₸ 18:10 from 1400 ₸ 20:30 from 1500 ₸ 22:25 from 1500 ₸ 23:50 from 1500 ₸ Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana» 2D, KZ 19:25 from 1100 ₸ 22:15 from 1200 ₸