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Kinoafisha Films Unsiz Showtimes for Unsiz (2026) in Aktau today

Showtimes for Unsiz (2026) in Aktau today

Unsiz
Unsiz Detective 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Unsiz in Aktau on 2 August 2026
Bayterek 3D cinema g. Aktau, 27 mkrn, TRTs «Bayterek», 3-y etazh
2D, KZ
15:20 from 1900 ₸ 16:45 from 1900 ₸ 18:10 from 3000 ₸ 21:00 from 3000 ₸ 22:25 from 3000 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park g. Aktau, TRTs Saya Park, mkr. 10, 2 etazh
2D, KZ
19:00 from 3400 ₸ 20:10 from 3400 ₸
Kinoplexx Aktau g. Aktau, 16 mkrn, TRK «Aktau»
2D, KZ
11:40 from 2200 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
17:10 from 1400 ₸ 18:10 from 1400 ₸ 20:30 from 1500 ₸ 22:25 from 1500 ₸ 23:50 from 1500 ₸
Zhalyn 3D Aktau g. Aktau, 14 mkrn, TRTs «Astana»
2D, KZ
19:25 from 1100 ₸ 22:15 from 1200 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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