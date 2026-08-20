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Okko готовит ремейк советского фильма, получившего премию «Оскар»: Миронов сыграет вместо Соломина

20 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Арсеньев»

Актер получил роль исследователя Владимира Арсеньева.

Исторические сериалы снова заметно укрепляют позиции на российских стримингах, и Okko готовит для зрителей один из самых масштабных проектов этого направления. Платформа представит «Арсеньева» с Евгением Мироновым в главной роли — историю о человеке, чья жизнь была тесно связана с Дальним Востоком и большими географическими открытиями.

Судя по первым подробностям, создатели делают ставку не только на исторический материал, но и на сильную драматическую линию.

Сюжет

1905 год, Дальний Восток. Капитан Владимир Арсеньев руководит охотничьим отрядом, выполняя одновременно военные обязанности, поручения Генштаба и исследовательскую работу.

Постепенно Арсеньев становится заметной фигурой в жизни региона и всей страны. На фоне исторических перемен ему приходится принимать решения, проверяющие его взгляды, принципы и преданность России.

Кадр из сериала «Арсеньев»

Детали

Сериал о Владимире Арсеньеве давно напрашивался, и Okko вместе с «Россией-1» взялись за этот проект. Съёмки уже завершены.

Сценарий написал Илья Тилькин, режиссёром стал Дмитрий Киселёв, известный по фильму «Время первых». История охватит 26 лет жизни Арсеньева — его экспедиции, научную работу, службу и личные отношения.

Главную роль получил Евгений Миронов. В последние годы актёр нечасто появлялся в новых проектах, поэтому его участие стало одной из главных особенностей сериала. Впрочем, такой выбор актёра уже вызвал вопросы у некоторых зрителей.

«Странно все это — Миронов актер хороший, но Арсеньев-то в 58 лет уже умер. И все свои походы проделал молодым...Необъяснимый кастинг», «Интересно посмотреть на Миронова в роли Арсеньева. Я еще помню фильм "Дерсу Узала" с великим Юрием Соломиным», — пишут в Сети.

Обещается, что онлайн-премьера «Арсеньева» состоится осенью.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадры из сериала «Арсеньев»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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