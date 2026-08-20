С финала «Во все тяжкие» прошло уже 13 лет, а Винс Гиллиган до сих пор сожалеет о своей ошибке: «Это в корне неверно»

«Во все тяжкие» считается одним из самых успешных сериалов в истории телевидения, но даже у такого проекта создатель нашёл решение, о котором позже пожалел. Винс Гиллиган рассказал о главной ошибке, связанной с сериалом, и признался, что во многом на неё повлияла реакция поклонников.

Ошибка Гиллигана

После успеха «Во все тяжкие» Винс Гиллиган понял, что слишком активно пытался разъяснять зрителям собственные идеи и спорить с их версиями происходящего. Теперь режиссёр считает такой подход ошибкой и старается не повторять её с новым сериалом «Одна из многих».

«Я всегда объяснял, что к чему: "Нет, вы ошибаетесь, и не воспринимайте это так". И это в корне неверно», — разоткровенничался Гиллиган в беседе с Deadline.

Со временем режиссёр пришёл к другому выводу: интерпретации зрителей порой оказываются интереснее и глубже первоначального замысла автора. Поэтому теперь он предпочитает оставлять больше пространства для самостоятельных выводов.

Сериалы Гиллигана

Над идеей «Одной из многих» Гиллиган работал около десяти лет. История строится вокруг загадочного вируса, который объединяет сознания людей по всему миру.

Единственным человеком, сохранившим независимость, оказывается писательница Кэрол Стурка в исполнении Рэй Сихорн. Она пытается понять природу произошедшего и найти способ вернуть людям собственную волю. Дата выхода второго сезона пока не сообщается.

«Во все тяжкие» остаётся самой известной работой Гиллигана. История Уолтера Уайта стала одной из самых значимых для современного телевидения, получила 16 премий «Эмми», а заключительный сезон показал рекордные для кабельного телевидения результаты.

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