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Киноафиша Статьи Принесла счет и за секунду перевернула весь сюжет: угадайте 5 советских фильмов только по кадру с официантками (тест)

Принесла счет и за секунду перевернула весь сюжет: угадайте 5 советских фильмов только по кадру с официантками (тест)

20 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Придется вспомнить классику.

В советских фильмах даже второстепенная героиня могла запомниться зрителю с первого появления. Официантки не просто приносили заказ или мелькали на заднем плане — они оказывались частью важных сцен, случайными свидетельницами разговоров и иногда даже участницами самых неожиданных событий.

Кафе, столовые и рестораны вообще занимают особое место в советском кино. По интерьеру, костюму героини или одной короткой сцене порой можно сразу понять, какая картина перед вами.

А сможете ли вы узнать эти фильмы без подсказок? В тесте собраны пять кадров с официантками из разных советских картин. Проверим, насколько хорошо вы помните любимое кино и сможете ли определить все пять.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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