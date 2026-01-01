Меню
Киноафиша
Талдыкорган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Вышка 2
Расписание Вышка 2 (2026) в Талдыкоргане на сегодня
Расписание Вышка 2 (2026) в Талдыкоргане на сегодня
Вышка 2
Экстремальный поход по подвесной доске на горе Кван в Таиланде оборачивается напряженной борьбой за выживание
приключения, драма
2026 / США
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
14 күн
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Практическая магия 2
Отзывы
2026, США, мелодрама, фэнтези
Вышка 2
Отзывы
2026, США, приключения, драма
38 соңғы нүкте
Отзывы
2026, Казахстан, катастрофа, драма
Фамилия
Отзывы
2026, Казахстан, драма, криминал
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Надежда
Написать отзыв
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Почтальон победы
Отзывы
2026, Россия / Казахстан / Беларусь, драма, военный, исторический
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Даже фанаты аниме будут ломать голову: угадайте кадры из 7 культовых фильмов — но в стиле Миядзаки
Зачем Т-800 уничтожил себя в финале «Терминатора 2»: у поступка робота была веская причина
«Дальше будет вау!»: что известно о продолжении «Истории его служанки»
«Утомленных солнцем» тут точно не будет: угадайте малоизвестные фильмы Никиты Михалкова по одному кадру (тест)
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни
Фанаты «Шрэка» недосчитаются главного героя в новой части: для персонажа не нашли место
На ИВИ зрители прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: два свежих сериала и один хит лета 2026
Этот сериал номинировали на «Эмми» 7 раз, а на RT рейтинг — 80%: восемь серий пролетают почти мгновенно
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают
«Невеста в мешке» — это про Нину или про Мымру? Попробуйте набрать хотя бы 3/6, угадав названия советских хитов в зарубежном прокате (тест)
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам
Сейчас у этого советского фильма 8,6, а в 1960-х его требовали уничтожить: 32 млн зрителей только за год проката
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить