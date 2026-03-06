Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Невеста! Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Талдыкоргане

Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Талдыкоргане

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Талгар

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
KINOMAN ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
19:50 от 2200 ₸ 23:50 от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше