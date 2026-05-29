Этот фильм из франшизы «Миссия невыполнима» хейтят уже 20 лет: худшая часть с 42% на RT

Вокруг франшизы «Миссия невыполнима» немало споров. Фанаты сходятся во мнении, что далеко не все фильмы равноценны по качеству.

Об этом говорят и оценки на IMDb. Самый низкий балл в 6,1 зрители поставили «Миссии: Невыполнима 2» 2000 года. На RT оценка аудитории остается на уровне 42%. И на это у зрителей было как минимум 4 причины.

Стиль режиссера

Джон Ву чаще всего снимал фантастические триллеры, для которых характерно обилие сюжетных поворотов и стильные экшен-сцены с замедленным движением, взрывами и трюками с оружием под оркестровую музыку.

Но «Миссия невыполнима» — не та франшиза для этой эстетики. Большинство фильмов серии имеют тщательно проработанные экшен-эпизоды, но там скорее смелые трюки, чем хореография драк.

А еще картины — это шпионские боевики, а не только лишь зрелищные триллеры. Поэтому «Миссия: Невыполнима 2» выбивается из общего ряда.

Персонаж Тандиве Ньютон

Тандиве Ньютон играет Найю Нордофф-Холл, воровку, которую останавливает Итан Хант. Ей грозит стать жертвой фильма, но герой спасает ее в финальные минуты.

Может показаться, что Найя — решительная героиня, которая высказывает свое мнение и не боится брать дело в свои руки, но сюжет не предоставляет ей никакой самостоятельности. Персонаж остается непроработанным.

Итан Хант не Казанова

У Джеймса Бонда во всех фильмах была своя «девушка» — героиня обычно не имела особого отношения к сюжету, выступая лишь «привлекательным фоном». Но попытка создать аналогичное клише для «Миссии невыполнима» провалилась.

Любовная линия показалась лишней и неестественной в образе Итана Ханта.

Вырезанные эпизоды

Важное отличие «Миссии: Невыполнима 2» от других картин франшизы, включая первый фильм, — это ее ритм. Фильм движется рывками, на протяжении повествования возникает ощущение спешки. Между многими сценами отсутствует естественный переход, и очевидно, что некоторые значительные фрагменты были вырезаны на этапе постпродакшена.

Ходят слухи, что изначально фильм длился три с половиной часа, но затем был урезан для проката в кинотеатрах.

Наиболее заметный пробел наблюдается ближе к финалу картины: зрители практически мгновенно перескакивают от сцены, где Найя вводит себе вирус, к финальной битве. Не показана даже охота за героиней, которая, очевидно, заняла у Итана и его команды немало времени.