Помните экшен-сцену с Миллой Йовович на мотоцикле в «Обители зла: Последняя глава»? За кадром развернулась кровавая трагедия

Съёмки фильмов с обилием экшена нередко несут реальную опасность для исполнителей ролей. Печальный пример тому — работа над лентой «Обитель зла: Последняя глава».

Выполнение трюков вместо актрисы Миллы Йовович доверили профессионалу Оливии Джексон. Она имела огромный опыт, включавший участие в крупных проектах вроде «Звёздных войн» и «Безумного Макса». Но именно на съёмках этого фильма произошёл инцидент, который поставил крест на её карьере.

ЧП на съемках

Съёмки того рокового эпизода проходили без шлема и защиты. Оливия на мотоцикле должна была следовать за камерой, закреплённой на специальной стреле.

В нужный момент конструкцию планировали поднять. Но механизм дал сбой, и на полном ходу каскадёр врезалась в металлическую опору.

Полученные травмы оказались чудовищными. Её лицо было изуродовано глубокими рваными ранами. Список повреждений поражал: обширное кровоизлияние в мозг, множественные переломы рёбер, ключицы, предплечья и костей руки.

Лопатка была раздроблена, позвоночник повреждён, а пальцы — размозжены. Чтобы спасти её жизнь, врачи ввели Оливию в искусственную кому на две недели. Медики единодушно сошлись во мнении, что она выжила лишь по счастливой случайности.

Последствия

Медикам удалось сохранить Оливии жизнь, но спасти руку не получилось — её пришлось ампутировать. После изнурительной реабилитации каскадёрша через суд добилась компенсации от студии.

Судья установил, что режиссёр Пол У. С. Андерсон без её ведома приказал водителю усложнить трюк для зрелищности. Таким образом, Джексон не была в полной мере осведомлена о реальном уровне риска.

Шокирующие кадры с аварией, разумеется, не вошли в финальный монтаж фильма. Однако эта трагедия стала не единственной на площадке «Обители зла». Ранее член съёмочной группы Рикардо Корнелиус погиб, оказавшись придавленным внедорожником. Ещё один сотрудник получил серьёзную травму от падения декоративного валуна и провёл полтора месяца на костылях.