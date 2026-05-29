Женщина с усами, вы кто? Камео Стэна Ли в «Мстителях» уже никого не удивишь: а сам Михалков баловался подобным еще в 80-е

29 мая 2026 15:00
Режиссер примерил фрак и вооружился подносом.

Иногда самые запоминающиеся эпизоды рождаются не из сценария, а из банальной скуки. На съёмках «Родни» у Никиты Михалкова, Павлика Лебешева и всей команды было настроение авантюрное — то самое «давайте просто сделаем, потому что весело». Сделали.

Так и родился эпизод с рестораном, где героиня Нонны Мордюковой встречается со своим зятем в исполнении Юрия Богатырёва.

Съёмочная группа жила в отеле, при котором был ещё не открытый ресторан. Пустой зал, идеально подходящий под съёмку, просто просился в кадр. Решили: «грех пропадать». А чтобы добавить жизни сцене, официантами сделали самих себя.

Так Михалков и оказался в белой рубашке и черном пиджаке с подносом, Лебешев – рядом, а художник Александр Адабашьян подыгрывал с видом бывалого метрдотеля.

Не обошлось и без ещё одного штриха чистого безумия. Ассистент режиссёра Тамара Кудрина сыграла юного официанта с наклеенными усами — просто потому что хотелось пошутить, вспоминают в «Снято по ГОСТу».

Никто тогда не думал, что эта импровизация войдёт в историю, но получилось удивительно органично: сцена с рестораном сегодня — одна из самых узнаваемых в «Родне».

И да, внимательные зрители могли заметить маленький визуальный «автограф» создателей. В парковой сцене, где из фотобудки вылезает карточка, на ней изображены не герои фильма, а те самые «ресторанные» шутники — Михалков, Лебешев и Адабашьян.

Они сами себя оставили в кадре, будто подмигнули зрителю: мол, да, мы тут тоже есть.

Фото: Кадр из фильма «Тор: Рагнарек» (2017), «Родня» (1981)
Алексей Плеткин
