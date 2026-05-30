В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»?

Сериал «Аббатство Даунтон» завоевал сердца миллионов зрителей, которые с искренним волнением наблюдали за судьбами обитателей поместья. Жизни героев тесно переплетались с ключевыми историческими событиями эпохи — от трагедии «Титаника» до постепенного упадка британской аристократии.

Действие разворачивается в роскошном Йоркширском поместье Даунтон Эбби, где проживает знатное семейство Кроули вместе с многочисленными слугами. Но настоящее здание, на шесть сезонов ставшее домом для съёмочной группы, на самом деле расположено в совершенно другом графстве Англии.

Где снимали сериал «Аббатство Даунтон»

Съёмки культового сериала проходили в замке Хайклер, расположенном в графстве Хэмпшир. Этот величественный особняк знаком кинолюбителям не только по аристократическим приёмам семейства Кроули — его интерьеры можно увидеть в комедийном проекте «Дживс и Вустер» и даже в знаменитой сцене из фильма «С широко закрытыми глазами».

Архитектурный облик замка создан Чарльзом Барри — тем самым зодчим, который спроектировал здание британского парламента. Сегодня родовое гнездо в 200 комнат принадлежит наследникам графа Карнарвона.

Замок из сериала «Аббатство Даунтон»

Содержание исторического памятника требует значительных ресурсов: почти четверть помещений уже не подлежит использованию — потоки и полы прохудились, со стен сыпется штукатурка.

Владельцы нашли решение для сохранения наследия — активное сотрудничество с кинокомпаниями. Значительная часть съёмочных гонораров немедленно направляется на непрерывные реставрационные работы, необходимые для поддержания постройки.

Дополнительным источником финансирования стала организация экскурсий. Поклонники сериала получают уникальную возможность прогуляться по знакомым по кадру залам и даже посетить обычно закрытые зоны — например, подвальное помещение с уникальной коллекцией египетских артефактов, собранной предками нынешних хозяев.