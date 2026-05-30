«Копытин, милый, не отставай!»: кем был актер, сыгравший водителя «Фердинанда» в «Месте встречи», и почему его помнят до сих пор

30 мая 2026 09:00
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Как 17-летний артиллерист прошёл войну, стал актёром и покорил зрителей одной ролью.

Вряд ли вы сразу вспомните его фамилию. Но стоит прозвучать фразе «Копытин, милый, не отставай!» — и перед глазами возникает водитель «Фердинанда» из легендарного сериала «Место встречи изменить нельзя».

Маленькая роль, несколько реплик — и при этом образ, который помнят уже полвека. Исполнил его народный артист Алексей Миронов — актёр редкой породы, тот, кто умел сделать живым даже самый короткий эпизод.

Шофёр, без которого не было бы погони

Копытин не герой в привычном смысле — он не ловит преступников и не произносит громких фраз. Он просто ведёт машину, но именно от него зависит, догонит ли МУР «Студебекер» с Фоксом.

Миронов превратил эпизод в полноценную сцену — с иронией, усталостью и внутренним достоинством. Его фразы — «ещё немного, и мои баллоны не сдюжат!» — звучат как голос настоящего труженика, фронтовика, для которого опасность — часть будней.

От Сокольников до Берлина

Алексей Миронов родился 3 января 1924 года на Маломосковской улице, между лесом Сокольники и Ярославским рынком. Там, на рынке, до войны выступал клоун, и маленький Алёша, заворожённый зрелищем, впервые понял, что хочет на сцену.

В школьных постановках он играл всего Чехова — от «Медведя» до «Хирургии». Потом была студия при доме пионеров и спектакль «Любовь Яровая», показанный в Доме милиции. А потом — война.

В ноябре 1941-го семнадцатилетний Миронов приписал себе год и ушёл на фронт. Служил в зенитной артиллерии, прошёл Воронеж, Курск, Днепр, дошёл до Берлина. В феврале 1945-го окончил школу младших лейтенантов, после Победы преподавал в Вене, но мечтал о сцене. Вернувшись в Москву, поступил в ГИТИС.

Актёр без звёздной болезни

После учёбы Миронов играл в Калининграде и Мурманске, а с 1953-го по 1987 год — в Театре Советской Армии. Театр разочаровал его интригами, а вот кино стало настоящей любовью. С первой заметной роли — Гуська в фильме «Простая история» — он стал узнаваем. Потом были офицеры, шофёры, рыбаки, крестьяне. Простые люди, но сыгранные с достоинством и теплом.

Последний путь

Миронов прожил жизнь без громких слов и скандалов. В 1991 году сыграл главную роль — Ивана Макарова в фильме «Маэстро с ниточкой». Последние картины — «Свадьба» и «Под луной» — вышли уже после его смерти.

Он ушёл из жизни 16 ноября 1999 года, через неделю после концерта для московской милиции. Пел, танцевал, шутил. А потом милиция — те, кого он столько лет играл с любовью, — проводила его в последний путь с почестями.

На Перепечинском кладбище покоится человек, который доказал: даже водитель старого «Фердинанда» может стать бессмертным.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
