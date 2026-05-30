3 лучших комедийных боевика на Netflix: когда не нужно выбирать между качественными шутками и экшеном

Netflix собрал идеальную тройку фильмов, в которых драйв, юмор и харизма актёров работают без сбоев. От голливудских звёзд до индийского эпоса — эти три картины давно стали фаворитами зрителей и до сих пор не теряют темпа.
«Славные парни» (The Nice Guys, 2016)
Райан Гослинг и Рассел Кроу — один из самых удачных дуэтов десятилетия. Они играют сыщиков из Лос-Анджелеса 70-х, которые расследуют смерть актрисы и параллельно умудряются попасть в череду абсурдных приключений.
Один — неудачник-детектив, другой — наёмный громила, и их совместная работа превращается в сплошной хаос.
Режиссёр Шейн Блэк, автор сценария «Смертельного оружия», умело соединил нуар, боевик и чёрную комедию.
«RRR: Рядом ревёт революция» (RRR, 2022)
Самый громкий индийский блокбастер XXI века, снятый режиссёром С. С. Раджамули.
Два героя — Комарам Бхим и Аллури Ситарама Раджу — борются с британскими колонизаторами в 1920-е годы.
Здесь есть всё: эпические бои, танцы, тигры, взрывы и дружба, которая важнее любого патриотизма.
Песня «Naatu Naatu» принесла фильму «Оскар», а зрители оценили его за невероятную энергию и честную эмоцию.
«История рыцаря» (A Knight’s Tale, 2001)
Хит Леджер в роли простого парня, который решает выдавать себя за рыцаря и участвовать в турнирах.
Средневековые сцены неожиданно звучат под Дэвида Боуи и Queen, а юмор держит фильм на уровне лучшего приключенческого кино.
Критики в 2001-м были сдержанны (59 % на Rotten Tomatoes), но со временем «История рыцаря» стала культовой — за атмосферу, самоиронию и искреннюю веру в мечту.