Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 лучших комедийных боевика на Netflix: когда не нужно выбирать между качественными шутками и экшеном

3 лучших комедийных боевика на Netflix: когда не нужно выбирать между качественными шутками и экшеном

30 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Славные парни», «RRR: Рядом ревёт революция», «История рыцаря»

Что посмотреть вечером, если хочется и посмеяться, и насладиться хорошим экшеном.

Netflix собрал идеальную тройку фильмов, в которых драйв, юмор и харизма актёров работают без сбоев. От голливудских звёзд до индийского эпоса — эти три картины давно стали фаворитами зрителей и до сих пор не теряют темпа.

«Славные парни» (The Nice Guys, 2016)

Райан Гослинг и Рассел Кроу — один из самых удачных дуэтов десятилетия. Они играют сыщиков из Лос-Анджелеса 70-х, которые расследуют смерть актрисы и параллельно умудряются попасть в череду абсурдных приключений.

Один — неудачник-детектив, другой — наёмный громила, и их совместная работа превращается в сплошной хаос.

Режиссёр Шейн Блэк, автор сценария «Смертельного оружия», умело соединил нуар, боевик и чёрную комедию.

«RRR: Рядом ревёт революция» (RRR, 2022)

Самый громкий индийский блокбастер XXI века, снятый режиссёром С. С. Раджамули.

Два героя — Комарам Бхим и Аллури Ситарама Раджу — борются с британскими колонизаторами в 1920-е годы.

Здесь есть всё: эпические бои, танцы, тигры, взрывы и дружба, которая важнее любого патриотизма.

Песня «Naatu Naatu» принесла фильму «Оскар», а зрители оценили его за невероятную энергию и честную эмоцию.

«История рыцаря» (A Knight’s Tale, 2001)

Хит Леджер в роли простого парня, который решает выдавать себя за рыцаря и участвовать в турнирах.

Средневековые сцены неожиданно звучат под Дэвида Боуи и Queen, а юмор держит фильм на уровне лучшего приключенческого кино.

Критики в 2001-м были сдержанны (59 % на Rotten Tomatoes), но со временем «История рыцаря» стала культовой — за атмосферу, самоиронию и искреннюю веру в мечту.

Фото: Кадр из фильма «Славные парни», «RRR: Рядом ревёт революция», «История рыцаря»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только одинаковые декорации и вайб: что общего у «Матрицы» и «Темного города», который вообще-то вышел годом ранее Не только одинаковые декорации и вайб: что общего у «Матрицы» и «Темного города», который вообще-то вышел годом ранее Читать дальше 31 мая 2026
«Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! «Любовь и голуби» глазами зумеров: 5 советских привычек, над которыми сегодня насмехаются - зачем прятать деньги в трусах?! Читать дальше 31 мая 2026
В «Месте встречи изменить нельзя» у Вари Синичкиной необычная звезда на берете и цифра «1» на погонах — и вот почему В «Месте встречи изменить нельзя» у Вари Синичкиной необычная звезда на берете и цифра «1» на погонах — и вот почему Читать дальше 31 мая 2026
Всего одна фраза Каверина — и Макс стал убийцей: эта вырезанная сцена из «Бригады» полностью меняет смысл финала Всего одна фраза Каверина — и Макс стал убийцей: эта вырезанная сцена из «Бригады» полностью меняет смысл финала Читать дальше 30 мая 2026
В «Бесславных ублюдках» умирает почти 400 человек, в «Убить Билла» тоже полно смертей: нашли фильм Тарантино, где он пощадил почти всех В «Бесславных ублюдках» умирает почти 400 человек, в «Убить Билла» тоже полно смертей: нашли фильм Тарантино, где он пощадил почти всех Читать дальше 30 мая 2026
Мелочь, которую замечают не все: зачем Козаков заставил всех героинь «Покровских ворот» носить белые перчатки Мелочь, которую замечают не все: зачем Козаков заставил всех героинь «Покровских ворот» носить белые перчатки Читать дальше 30 мая 2026
«Не заслужила такого обращения»: фанаты до сих пор не могут простить, что Лаванду Браун выставили посмешищем в «Гарри Поттере» «Не заслужила такого обращения»: фанаты до сих пор не могут простить, что Лаванду Браун выставили посмешищем в «Гарри Поттере» Читать дальше 30 мая 2026
Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Читать дальше 30 мая 2026
«Копытин, милый, не отставай!»: кем был актер, сыгравший водителя «Фердинанда» в «Месте встречи», и почему его помнят до сих пор «Копытин, милый, не отставай!»: кем был актер, сыгравший водителя «Фердинанда» в «Месте встречи», и почему его помнят до сих пор Читать дальше 30 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше