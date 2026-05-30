В «Бесславных ублюдках» умирает почти 400 человек, в «Убить Билла» тоже полно смертей: нашли фильм Тарантино, где он пощадил почти всех

30 мая 2026 13:00
Режиссер поменял привычный «почерк».

Для кино Квентина Тарантино характерна высокая степень насилия, выражающаяся в большом количестве крови и жертв. Причем, эти сцены лишены реализма. Режиссер активно использует и преувеличивает приемы спагетти-вестернов и боевиков категории B.

Подобное изображение крови и смертей помогает Тарантино управлять зрителями. Оно позволяет сочетать напряженные сцены с элементами черного юмора, поэтому аудитория не воспринимает происходящее слишком серьезно.

Счет жертв в картинах режиссера идет на десятки, а то и сотни. Но есть у Тарантино фильмы, в которых умирает меньше всего людей.

Наименее кровавые фильмы Тарантино

Даже у мастера эпатажа случаются удивительно сдержанные работы. В сиквеле «Убить Билла 2» и ностальгической ленте «Однажды в... Голливуде» режиссер проявил неожиданную умеренность. Каждая из этих картин обходится всего тремя смертями.

Объяснение такой бережливости в первом случае выглядит логичным: основная кровавая вакханалия пришлась на первую часть «Убить Билла», где счет жертв перевалил за девяносто. Поэтому в продолжении создатель позволил персонажам отдохнуть от тотальной резни.

Самый кровавый фильм Тарантино

Самой кровавой работой Тарантино стала его знаменитая военная картина о группе охотников за нацистами. За два с лишним часа экранного времени в ленте «Бесславные ублюдки» погибает 397 персонажей.

Смерти здесь разнообразны: от расстрелов и избиения битой до грандиозного финала. В кульминации герои взрывают кинотеатр вместе с собравшейся внутри верхушкой Третьего рейха, что одномоментно увеличивает счет жертв многократно.

Светлана Левкина
