«Не заслужила такого обращения»: фанаты до сих пор не могут простить, что Лаванду Браун выставили посмешищем в «Гарри Поттере»

30 мая 2026 11:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Сценаристы, это что вообще было?

Она была рядом всё время — за спиной Гермионы, за партой в Гриффиндоре, в армии Дамблдора. Но зрители фильмов «Гарри Поттер» почти её не заметили. Лаванда Браун — персонаж, которого экранизации превратили из живого подростка в карикатуру. И это, пожалуй, одна из самых обидных потерь саги.

Девушка, которую не захотели помнить

В книгах Лаванда — типичная ученица Хогвартса: дружит, ссорится, влюбляется. Она не просто «девушка Рона», а полноценный персонаж, рядом с Гермионой и Парвати, участвующий в сражениях и в жизни школы. Но в фильмах её заметили только тогда, когда она понадобилась для любовного треугольника. До «Принца-полукровки» она мелькала безымянной фигурой — с разными актрисами и без единой реплики.

«Мне до сих пор жаль девушку! Из-за того, что из неё сделали. Симпатичная девушка и виновна лишь в том, что посмела выставить на показ свои чувства. Влюбилась — разве это преступление?»

Замена актрис вызвала волну споров — изначально Лаванду играли темнокожие актрисы, но когда персонаж получил больше экранного времени, роль досталась белокожей Джесси Кейв. Этот ход стал одним из примеров того, как Голливуд жертвует последовательностью ради “удобной” картинки.

Тень, исчезнувшая в финале

В книгах судьба Лаванды остаётся открытой — она ранена, но, возможно, жива. В фильме же Грейбэк нападает на неё, и всё заканчивается мгновенной смертью. Без комментариев, без прощания, без реакции друзей.

«Мне тоже жалко Лаванду, она не заслужила такого обращения. Интересный персонаж мог бы быть».

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Даже фанаты, которые не считали её любимицей, признают — она заслуживала большего.

«О, Лаванда мне нравится. Я всё думаю, заносить её в мой список любимых персонажей или нет».

Лаванда Браун — одна из тех, кого история буквально вычеркнула. И если фильмы «Гарри Поттер» учили нас ценить дружбу и верность, то к Лаванде они проявили ровно обратное — забыли.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
