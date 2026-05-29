Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Маньяк «Леденец» убивал подростков, а его ученик был приманкой: сериал-реалка, от которого становится не по себе

Маньяк «Леденец» убивал подростков, а его ученик был приманкой: сериал-реалка, от которого становится не по себе

29 мая 2026 13:00
«Ученик серийного убийцы»

В документальном мини-сериале «Ученик серийного убийцы» рассказывают о мальчике, который стал помощником маньяка и единственным, кто выжил.

В 70-х годах в американском Хьюстоне действовал преступник по имени Дин Корлл, прозванный прессой «Леденцом». Его невинное прозвище резко контрастировало с тем, что он творил.

Корлл похищал и убивал подростков — по меньшей мере на его счету двадцать восемь детей.

Помогали ему двое мальчишек, и один из них, Элмер Уэйн Хенли, сумел выжить. Спустя годы он рассказал о случившемся, и его воспоминания легли в основу документального мини-сериала «Ученик серийного убийцы» (The Serial Killer’s Apprentice) от Investigation Discovery.

Как подросток стал соратником убийцы

Сценаристы не придумывают ничего лишнего — все факты основаны на документах и допросах. Доктор Кэтрин Рэмсленд, ведущая проекта, шаг за шагом восстанавливает, как 17-летний Элмер оказался втянут в чудовищные преступления.

Его, как и других мальчиков, Корлл сначала одаривал вниманием, деньгами, обещаниями «работы». Постепенно подросток стал его «помощником» — заманивал сверстников в дом, не понимая, что те уже никогда не выйдут оттуда живыми.

Атмосфера, от которой стынет кровь

Авторы сериала не прибегают к трюкам. Всё построено на реальных кадрах, архивных плёнках, показаниях полицейских, родственников и самого Хенли.

Монтаж рваный, почти газетный, будто зрителю дают полистать хронику зла. Никакой стилизации под хоррор — только реальные эмоции, воспоминания и фразы, от которых по спине бегут мурашки.

«Ученик серийного убийцы» — не просто хроника преступлений. Это психологический разбор зависимости, страха и вины. Элмер Хенли не пытается оправдаться — он объясняет, как один человек может полностью подчинить себе другого. Понравится не всем, но ценителям реальной жути — точно.

Фото: Кадр из фильма «Ученик серийного убийцы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3 лучших комедийных боевика на Netflix: когда не нужно выбирать между качественными шутками и экшеном 3 лучших комедийных боевика на Netflix: когда не нужно выбирать между качественными шутками и экшеном Читать дальше 30 мая 2026
Всего одна фраза Каверина — и Макс стал убийцей: эта вырезанная сцена из «Бригады» полностью меняет смысл финала Всего одна фраза Каверина — и Макс стал убийцей: эта вырезанная сцена из «Бригады» полностью меняет смысл финала Читать дальше 30 мая 2026
В «Бесславных ублюдках» умирает почти 400 человек, в «Убить Билла» тоже полно смертей: нашли фильм Тарантино, где он пощадил почти всех В «Бесславных ублюдках» умирает почти 400 человек, в «Убить Билла» тоже полно смертей: нашли фильм Тарантино, где он пощадил почти всех Читать дальше 30 мая 2026
Мелочь, которую замечают не все: зачем Козаков заставил всех героинь «Покровских ворот» носить белые перчатки Мелочь, которую замечают не все: зачем Козаков заставил всех героинь «Покровских ворот» носить белые перчатки Читать дальше 30 мая 2026
«Не заслужила такого обращения»: фанаты до сих пор не могут простить, что Лаванду Браун выставили посмешищем в «Гарри Поттере» «Не заслужила такого обращения»: фанаты до сих пор не могут простить, что Лаванду Браун выставили посмешищем в «Гарри Поттере» Читать дальше 30 мая 2026
Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Хотите острых ощущений без хорроров? Ловите 4 сериала, основанных на реальных событиях - забудете как дышать Читать дальше 30 мая 2026
«Копытин, милый, не отставай!»: кем был актер, сыгравший водителя «Фердинанда» в «Месте встречи», и почему его помнят до сих пор «Копытин, милый, не отставай!»: кем был актер, сыгравший водителя «Фердинанда» в «Месте встречи», и почему его помнят до сих пор Читать дальше 30 мая 2026
В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? В подвале — египетские ценности, а наверху — разруха: где на самом деле снимали «Аббатство Даунтон»? Читать дальше 30 мая 2026
Помните экшен-сцену с Миллой Йовович на мотоцикле в «Обители зла: Последняя глава»? За кадром развернулась кровавая трагедия Помните экшен-сцену с Миллой Йовович на мотоцикле в «Обители зла: Последняя глава»? За кадром развернулась кровавая трагедия Читать дальше 30 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше