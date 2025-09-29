Меню
Киноафиша Кордай Кинотеатры Qorday Cinema

Qorday Cinema

Кордай
Адрес
с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
Показать на карте
Билеты от 1600 ₸
1 голос
Расписание сеансов в кинотеатре Qorday Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 2 сеанса
09:40 от 1600 ₸ 23:55 от 1800 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 2 сеанса
13:30 от 1600 ₸ 18:55 от 1800 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
11:40 от 1600 ₸ 21:50 от 1800 ₸ ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 2 сеанса
15:15 от 1600 ₸ 20:10 от 1800 ₸ ...
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
09:40 от 1600 ₸ 23:55 от 1800 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
13:30 от 1600 ₸ 18:55 от 1800 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
11:40 от 1600 ₸ 21:50 от 1800 ₸
