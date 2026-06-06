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Пропасть
Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Петропавловске
Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пропасть»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
22:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
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