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Киноафиша Фильмы Пропасть Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Петропавловске 8 июня 2026

Расписание сеансов Пропасть, 8 июня 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пропасть»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
13:00 от 1300 ₸ 19:20 от 1800 ₸ 22:35 от 1500 ₸
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