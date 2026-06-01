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Пасть
Расписание сеансов Пасть, 2026 в Павлодаре
Расписание сеансов Пасть, 2026 в Павлодаре
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сб
27
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пасть»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
01:35
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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