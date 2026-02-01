Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убийцы Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Павлодаре

Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
13:30 от 3000 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
19:15 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше