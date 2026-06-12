Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Кокшетау
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
18:00
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Мортал Комбат 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667