Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела»

Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела»

6 мая 2026 08:00
Кадр из сериала "Первый отдел" и "Прослушка"

Поклонники «Клана Сопрано» и «Чернобыля» могут спорить до хрипоты, но пьедестал, кажется, давно занят. Рассказываем о проекте, который навсегда изменил телевидение.

Когда речь заходит о лучших сериалах канала HBO, в голову сразу приходят громкие имена.

Величественная «Игра престолов» с её драконами и дворцовыми интригами. Тяжёлый и безупречный «Чернобыль». Или, конечно, культовый «Клан Сопрано», который научил нас сопереживать мафиози. Споры о том, кто достоин короны, не утихают годами.

Но есть один проект, который тихо и без лишней помпы занял первое место в сердцах критиков и зрителей по всему миру. И сдвинуть его оттуда, кажется, не под силу никому.

Речь о легендарной «Прослушке» — полицейской драме, которая вышла в эфир больше двадцати лет назад, но до сих пор считается эталоном.

Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела»

В чём секрет «Прослушки»

Секрет этого сериала прост на словах и невероятно сложен в исполнении. Создатели нашли идеальный баланс, который редко кому удаётся повторить.

С одной стороны — предельный, почти документальный реализм криминальной жизни. Никакого глянца, никаких придуманных ради красоты сцен. Улицы Балтимора показаны такими, какие они есть: жёсткими, грязными и опасными.

С другой стороны — такая же детальная точность в изображении работы полицейских. Копы здесь не супергерои. Они устают, ошибаются, нарушают правила и мучаются от бессилия. Высокие цели — поймать преступников, очистить город — постоянно переплетаются с низменными инстинктами, бюрократией и грубой речью.

Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела»

Ценность человеческой жизни здесь соседствует со смертельной опасностью и неоправданной жестокостью.

Именно эта честность и подкупает. Зритель чувствует: ему не врут. Каждая серия — как прожитый день в шкуре тех, кто по разные стороны закона.

Почему это оценят поклонники «Первого отдела»

Если вам по душе отечественный сериал «Первый отдел» от НТВ, то «Прослушка» почти наверняка попадёт в самое сердце. Тот же интерес к внутренней кухне следствия, те же запутанные схемы и характеры, которые не делятся на чёрное и белое. Только масштаб шире, а погружение ещё глубже.

Без «Прослушки» современное телевидение было бы совершенно другим. Она подняла планку на недосягаемую высоту и доказала: сериал может быть не просто развлечением, а настоящим исследованием общества. И спустя годы её ценность только растёт.

Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix, подвинься: какая страна вот-вот станет №1 в сериалах — США в пролете Netflix, подвинься: какая страна вот-вот станет №1 в сериалах — США в пролете Читать дальше 7 мая 2026
Ловкость рук и никакой египетской силы: рецепт той самой курицы из «Ворониных» — час в духовке, и шикарный ужин готов Ловкость рук и никакой египетской силы: рецепт той самой курицы из «Ворониных» — час в духовке, и шикарный ужин готов Читать дальше 7 мая 2026
Эстетика в каждом кадре: 5 русских сериалов, где наряды не хуже, чем в фильме «Дьявол носит Prada» Эстетика в каждом кадре: 5 русских сериалов, где наряды не хуже, чем в фильме «Дьявол носит Prada» Читать дальше 6 мая 2026
Понравился сериал «Трасса»? Вот еще 5 похожих проектов с высоким рейтингом Понравился сериал «Трасса»? Вот еще 5 похожих проектов с высоким рейтингом Читать дальше 6 мая 2026
Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Читать дальше 5 мая 2026
Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Читать дальше 5 мая 2026
Турция снова всех переиграла: эти 3 турдизи свели зрителей с ума, хотя они оказались ремейками корейских дорам Турция снова всех переиграла: эти 3 турдизи свели зрителей с ума, хотя они оказались ремейками корейских дорам Читать дальше 4 мая 2026
Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Читать дальше 4 мая 2026
Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Читать дальше 4 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше