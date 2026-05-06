Русский English
Уверены, что «Пса» с Панфиловым не переплюнуть? Тогда вы не видели лучший криминальный сериал НТВ

6 мая 2026 09:00
Кадр из сериала "Карпов"

Этот мрачный детектив вспоминают редко, а зря — именно он может оказаться для вас идеальным зрительским попаданием.

Когда речь заходит о популярных сериалах НТВ, первым делом вспоминают «Пса». Яркий, харизматичный, с обаятельным Никитой Панфиловым в главной роли. Кажется, переплюнуть этот проект просто невозможно.

Но цифры говорят об обратном. У сериала «Карпов» 2012 года рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8.4, в то время как у проекта с Панфиловым рейтинг всего 7,3.

При этом обсуждают «Карпова» гораздо реже — он словно остаётся в тени более громких премьер.

О чём сериал и почему он заслуживает внимания

«Карпов» — это мрачная и жёсткая история о бывшем подполковнике милиции Стасе Карпове. После трёх лет в психиатрической клинике он возвращается в пустую квартиру без денег, работы и каких-либо планов на будущее. В полицию путь заказан — не возьмут даже на самую мелкую должность .

Чтобы хоть как-то выжить, Карпов устраивается охранником на склад. Всё меняется, когда он случайно натыкается на объявление о розыске преступника и понимает, что знает его по старым делам.

Так рождается идея: собрать команду таких же потерянных людей и стать «охотниками за головами».

Автор сценария Илья Куликов называл проект «трагедией в стиле экшн» — и это очень точное определение. Здесь нет глянцевых героев: Карпов жесток, неудобен и совсем не похож на классического положительного персонажа.

Возможно, именно эта неоднозначность и подкупает зрителей.

Почему «Карпов» может понравиться тем, кто любит «Пса»

Если вам нравится «Пёс», но хочется чего-то более глубокого и мрачного — «Карпов» отличный вариант. Здесь то же сочетание личной драмы и охоты на преступников, только градус безысходности выше, а главный герой куда сложнее.

К тому же Владислав Котлярский создал настолько убедительный образ, что многие зрители до сих пор считают Карпова одним из самых ярких персонажей всего телеканала НТВ.

Ксения Беловицкая
