Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Почему в военных фильмах герои едят именно тушенку? Сейчас многим не понять причины

Почему в военных фильмах герои едят именно тушенку? Сейчас многим не понять причины

6 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Штрафбат», фильма «Аты-баты, шли солдаты...» (1976), «Они сражались за Родину» (1975)

Мясные консервы ценили не только за вкус и сытность. 

Оказывается, это не просто деталь из прошлого. За надоевшей банкой консервов стоит настоящая наука и глубокая фронтовая мудрость.

Советское военное кино легко узнать по особым приметам: окопы, шинели, гимнастёрки и, конечно, заветная банка тушёнки, которую боец привычно открывает ножом.

Мы так привыкли к этому образу, что, кажется, и представить армию без мясных консервов уже невозможно.

Но задумывались ли вы, почему режиссёры десятилетиями кормят своих героев именно ей? Дело вовсе не в скудном бюджете или нехватке фантазии.

Тушёнка в этих кадрах — не просто еда. Это символ привала, короткой передышки после боя и почти домашнего тепла, которым делятся у костра. А начиналась её фронтовая слава с удивительного свойства — потрясающей надёжности.

Почему тушёнка оказалась лучшим вариантом

У этого кулинарного феномена есть строго научное объяснение. Быстров Дмитрий, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ, в разговоре с журналистами пояснил, что секрет кроется в самой технологии.

«Советская тушенка действительно была известна своей долговечностью и могла храниться долго, даже в сложных условиях», — объяснял эксперт в разговоре с «Киноафишей».

По словам Дмитрия Быстрова, производство обеспечивало герметичность упаковки и мощную термическую обработку, которая просто не оставляла бактериям ни единого шанса. Качественно сделанная банка годами не теряла своих свойств, если лежала в тёмном и прохладном месте.

Правда, специалист честно добавляет: вкус и текстура со временем могли немного меняться, но продукт при этом оставался безопасным.

Именно эта фантастическая стойкость сделала тушёнку идеальным спутником солдата. Она спокойно переносила марш-броски, лежала на складах и ждала своего часа.

Солдаты это знали. Режиссёры знали. И зрители тоже знали — а значит, сразу чувствовали в кадре правду жизни.

Тушенка больше, чем просто еда

Сейчас можно с улыбкой вспоминать кадры, где уставшие герои ковыряют банку. Но в этих сценах было что-то очень важное.

Одна консервная банка объединяла бойцов, давала силы идти дальше и становилась поводом для тихого разговора перед новым броском. А главное — её настоящий, знакомый каждому вкус был частичкой дома на тяжёлых фронтовых дорогах.

Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Современные зрители считают их «рэд флагом»: 5 героинь советского кино, с которых не стоит брать пример Современные зрители считают их «рэд флагом»: 5 героинь советского кино, с которых не стоит брать пример Читать дальше 7 мая 2026
Зрители не замечали годами: в фильме «Белое солнце пустыни» нашли сразу 4 киноляпа Зрители не замечали годами: в фильме «Белое солнце пустыни» нашли сразу 4 киноляпа Читать дальше 7 мая 2026
Ностальгический тест в честь 9 мая: попробуйте по одному кадру узнать советский фильм о войне Ностальгический тест в честь 9 мая: попробуйте по одному кадру узнать советский фильм о войне Читать дальше 6 мая 2026
«Иди и смотри» признали одним из самых реалистичных военных фильмов: картина Климова лишь под №6 – лидера ни за что не угадаете «Иди и смотри» признали одним из самых реалистичных военных фильмов: картина Климова лишь под №6 – лидера ни за что не угадаете Читать дальше 5 мая 2026
А откуда у Трошкина из «Джентльменов удачи» медаль за Курскую битву? Внимательные зрители заметили интересную деталь А откуда у Трошкина из «Джентльменов удачи» медаль за Курскую битву? Внимательные зрители заметили интересную деталь Читать дальше 5 мая 2026
Еще до Штирлица Тихонов должен был сыграть разведчика в «Мертвом сезоне»: почему роль досталась другому актеру Еще до Штирлица Тихонов должен был сыграть разведчика в «Мертвом сезоне»: почему роль досталась другому актеру Читать дальше 4 мая 2026
Советская «Дюймовочка» 1964 года извратила сказку Андерсена: такой финал противопоказано смотреть детям Советская «Дюймовочка» 1964 года извратила сказку Андерсена: такой финал противопоказано смотреть детям Читать дальше 4 мая 2026
Этот «перестроечный» фильм побил рекорд по сценам 18+: советским звездам до сих пор стыдно его вспоминать Этот «перестроечный» фильм побил рекорд по сценам 18+: советским звездам до сих пор стыдно его вспоминать Читать дальше 4 мая 2026
Итальянский след в советском кино: столько раз смотрела «Бриллиантовую руку», а такую деталь не замечала Итальянский след в советском кино: столько раз смотрела «Бриллиантовую руку», а такую деталь не замечала Читать дальше 3 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше