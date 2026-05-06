Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения

А ведь у некоторых из этих фильмов и мультов был баснословный бюджет.

Disney за десятилетия своего существования выпустил сотни успешных проектов, ставших неотъемлемой частью мировой поп-культуры, но даже у такой грандиозной студии случаются неудачи. В этой бочке меда нашлась далеко не одна ложка дегтя.

Авторитетный портал Collider составил антирейтинг из самых провальных и разочаровывающих фильмов и мультов «ушастой» студии. Некоторые из них не оправдали ожиданий критиков и зрителей, а другие просто не смогли достигнуть качества, к которому привыкли фанаты.

Деревенские медведи (2002)

«Деревенские медведи» продолжили серию неудачных адаптаций аттракционов из тематических парков Disney. Дизайн медведей выглядит скорее уродливо, чем очаровательно, а сюжет предсказуемо завершается очередным месседжем о семейных ценностях.

Единственным светлым моментом остается сумасшедшая игра Кристофера Уокена, который с улыбкой разрушает светлые мечты мишек-добряков.

Волшебный мир Бель (1998)

Некоторые прямые продолжения Disney пользовались успехом, но это считается одним из худших. Анимация ужасна даже по стандартам телевизионного производства Disney, персонажи часто «съезжают» с оригинальной модели, а движения кажутся неестественными.

Да и сюжет упростили донельзя, а потому фильм ощущается как контент для очень маленьких детей. Чудовище тут выглядит гораздо более инфантильным, чем в оригинальной версии.

Тайна красной планеты (2011)

Этот мультфильм вошел в историю как один из крупнейших финансовых провалов Disney. Сюжет хаотичен: он перемещается от детского юмора к мрачным и тревожным сценам, где малышей заставляют смотреть, как убивают их родителей.

Все это вызывает путаницу у зрителя. Анимация с использованием захвата движения лишь усугубляет ситуацию — персонажи и марсиане выглядят пугающе из-за эффекта зловещей долины, отпугивая зрителей.

Артемис Фаул (2020)

Фильм умудрился разозлить все категории зрителей, убив любую возможность для продолжения франшизы. Блеклые спецэффекты и сумбурный сюжет, который сильно отличается от оригинала, сделали экшен непонятным.

Наибольшее разочарование — изменение характера Артемиса, который из сложного плохиша в книгах превратился в скучного и лишенного харизмы положительного героя.

Пиноккио (2022)

«Пиноккио» демонстрирует худшие черты современных ремейков классики Disney. Визуально фильм выглядит как бессмысленное повторение оригинала, лишенное души и наполненное странной CGI-анимацией, которая делает животных похожими на демонов.

Новый сюжет стал еще более инфантильным, а добавление таких персонажей, как раздражающий чайка по имени София, вызывает недоумение зрителей.