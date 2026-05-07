Зрители не замечали годами: в фильме «Белое солнце пустыни» нашли сразу 4 киноляпа

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел в 1970 году и сразу полюбился зрителям. Правда, критики скептически отнеслись к новинке того времени. К недостаткам киноленты отнесли операторскую работу, монтаж и звукорежиссуру. А вот киноляпов в картине не обнаружили. Зато чуть позже это сделали зрители. Расскажем про четыре самых забавных.

Настасья в сапогах. Или без?

Помните жену Верещагина — Настасью? Когда она бежит к воде, то зрители могут заметить, что героиня обута. Но уже буквально в следующем кадре сапожки куда-то пропадают. Золушка, не иначе.

В смысле? В коромысле!

Еще один забавный момент — это сцена, где Катерина несет коромысло. Видно, что ведра у нее либо пустые, либо вода в них налита не до краев. Но крупным планом показывают, вода уже чуть ли не льется из ведра. Откуда она там взялась — неясно.

Коромысло — не простое

Ведра — это еще ладно. Но дальше нам показывают, что героиня поднимает юбку, чтобы ее не намочить, пока переходит через реку. Но как она делает это двумя руками, если на плечах коромысло — загадка.

Великий могучий русский язык

Когда красноармеец Сухов спас жен Абдуллы, те вообще не знали русского и не говорили на нем. Но уже на следующий день стали неплохо понимать язык. Настолько, что могут прочитать плакат с этой легендарной фразой.