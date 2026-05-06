Русский English
Только такую женщину можно любить всю жизнь, и даже дольше: мудрая цитата «однолюба» Константина Хабенского

6 мая 2026 13:00
Актера знают как преданного и верного мужчину.

Константин Хабенский, помимо своих выдающихся актерских работ, прославился и благодаря личной жизни. Причем, в хорошем смысле! К сожалению, его первая супруга скончалась от онкологии, но Хабенский до сих пор хранит ее в сердце. А со второй женой ему удалось обрести душевный покой и найти успокоение. Поэтому он точно знает, как выбирать женщину и строить отношения. И вот что он говорил на эту тему.

Что важно в женщине?

«Чувство юмора в женщине важнее, чем умение готовить»

По мнению Хабенского, привлекательность женщины заключается не в умении сварить борщ или испечь пирог. Настоящая магия — это искрометный юмор, который превращает каждую минуту в праздник. Рядом с такой женщиной никогда не будет скучно. Смех сближает и делает отношения живыми.

Одна на всю жизнь

«Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую... А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную»

Хабенский подчеркивает, что настоящая любовь — это преданность. Она не требует множества романов или бесконечного поиска. Для мужчины с глубокими чувствами одна женщина становится целым миром, который он готов исследовать всю жизнь.

Забота как основа любви

«Мужчины, вы думаете, женщины любят красавцев или героев? Нет, они любят тех, кто о них заботится»

В заботе раскрывается истинная сущность отношений. Женщина ценит не внешность или статус, а тепло и внимание, которые ей дарят.

Женщина, которая умеет быть собой, дарить радость, поддерживать и вдохновлять, становится не просто партнером, а музой. Хабенский напоминает нам, что любовь — это не набор идеалов, а способность видеть и ценить настоящую красоту и уникальность.

Ранее мы писали: Спустя столько лет? Счастливо женатый Хабенский признался, что не может забыть умершую супругу.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Анастасия Луковникова
