Ловкость рук и никакой египетской силы: рецепт той самой курицы из «Ворониных» — час в духовке, и шикарный ужин готов

7 мая 2026 07:00
Раскрываем секреты Галины Ивановны. 

В сериале «Воронины» часто фигурировали различные вкусные блюда, большую часть которых готовила Галина Ивановна. Но ее коронный рецепт — это запеченная курица, которая появляется на всех семейных праздниках. Рассказываем, как приготовить такую же.

Какие продукты нужны?

Для приготовления такой же аппетитной курицы вам понадобятся:

  • куриная тушка — 1,5 кг,
  • зубчики чеснока — 4 шт.,
  • оливковое масло — 2 ст. л.,
  • соль — 2 ч. л.,
  • молотая паприка — 2 ч. л.,
  • сушеный базилик — 1 ч. л.,
  • молотый черный перец — ½ ч. л.

Как готовить?

Тушку промойте и слегка просушите. Пока она сохнет, приготовьте маринад. Пропустите чеснок через пресс, а затем смешайте его со всеми специями и приправами, после чего добавьте оливковое масло.

Затем смажьте куриную тушку маринадом и оставьте в холодильнике минимум на час. Когда курица замаринуется, отправьте ее в разогретую до 180°C духовку на 60-90 минут (в зависимости от мощности вашего прибора).

Когда появится золотистая корочка, проверьте курицу на готовность. Если внутри мясо белое и рассыпчатое, блюдо можно подавать к столу.

Фото: Кадр из сериала «Воронины»
Ксения Беловицкая
