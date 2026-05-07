Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой

У Стокера это история про жажду власти и страсть к крови, но никак не про чувства.

В фильмах про Дракулу мы привыкли видеть красивую легенду о вечной любви — граф тоскует по погибшей супруге и ищет её отражение в каждой новой женщине. Люк Бессон в своей версии 2025 года тоже подаёт историю через призму страсти и реинкарнации. Но если открыть роман Брэма Стокера, картина выходит совсем иной.

В книге у Дракулы нет чистой любви к Мине. Его чувства — это смесь одержимости, власти и тёмного влечения. Он видит в ней образ покойной жены, словно мир обязан вернуть ему утраченное счастье. Но вместо нежности — кровавый договор: Дракула даёт Мине свою кровь, превращая их связь в болезненное духовное и физическое слияние. Это не признание в любви, а клеймо собственничества.

Мина сама проходит через внутреннюю борьбу. Она ненавидит Дракулу, боится его, но полностью отвергнуть не может. В её судьбе появляется странный оттенок притяжения, из-за чего она даже перестаёт вести дневник — будто стыдится тьмы, которая постепенно подчиняет её.

Главная правда в том, что книжный Дракула не любил в привычном смысле. Он хотел не сердца Мины, а её души. В кино это превращается в романтическую трагедию, но у Стокера перед нами не герой-мученик, а монстр, для которого любовь — всего лишь форма власти.