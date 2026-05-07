Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой

Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой

7 мая 2026 09:00
Кадр из фильма «Дракула»

У Стокера это история про жажду власти и страсть к крови, но никак не про чувства.

В фильмах про Дракулу мы привыкли видеть красивую легенду о вечной любви — граф тоскует по погибшей супруге и ищет её отражение в каждой новой женщине. Люк Бессон в своей версии 2025 года тоже подаёт историю через призму страсти и реинкарнации. Но если открыть роман Брэма Стокера, картина выходит совсем иной.

В книге у Дракулы нет чистой любви к Мине. Его чувства — это смесь одержимости, власти и тёмного влечения. Он видит в ней образ покойной жены, словно мир обязан вернуть ему утраченное счастье. Но вместо нежности — кровавый договор: Дракула даёт Мине свою кровь, превращая их связь в болезненное духовное и физическое слияние. Это не признание в любви, а клеймо собственничества.

Мина сама проходит через внутреннюю борьбу. Она ненавидит Дракулу, боится его, но полностью отвергнуть не может. В её судьбе появляется странный оттенок притяжения, из-за чего она даже перестаёт вести дневник — будто стыдится тьмы, которая постепенно подчиняет её.

Главная правда в том, что книжный Дракула не любил в привычном смысле. Он хотел не сердца Мины, а её души. В кино это превращается в романтическую трагедию, но у Стокера перед нами не герой-мученик, а монстр, для которого любовь — всего лишь форма власти.

Фото: Кадр из фильма «Дракула»
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому Читать дальше 7 мая 2026
4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось 4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось Читать дальше 7 мая 2026
Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Читать дальше 6 мая 2026
Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Читать дальше 6 мая 2026
Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Читать дальше 5 мая 2026
ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года Читать дальше 5 мая 2026
6 «Оскаров» за вранье: этот фильм собрал 50 000 000 долларов, но военные его презирают 6 «Оскаров» за вранье: этот фильм собрал 50 000 000 долларов, но военные его презирают Читать дальше 5 мая 2026
«Иди и смотри» признали одним из самых реалистичных военных фильмов: картина Климова лишь под №6 – лидера ни за что не угадаете «Иди и смотри» признали одним из самых реалистичных военных фильмов: картина Климова лишь под №6 – лидера ни за что не угадаете Читать дальше 5 мая 2026
Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Читать дальше 5 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше