Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли

Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли

6 мая 2026 15:00
Вы могли упустить их из виду, а зря.

С ролью Гермионы все ясно — мы все росли вместе с ней. Но Эмма Уотсон давно ушла дальше волшебных палочек и школьной формы. За ее плечами — роли в душераздирающих драмах, триллерах и семейных сказках. Недавно актрисе исполнилось 35 лет, и это отличный повод собрать подборку фильмов, где Эмма показывает: она может быть и мечтательной Белль, и решительной беглянкой из секты. Делимся списком — вдруг среди них найдется ваш новый любимый фильм.

«Балетные туфельки» — мюзикл с духом классической Англии

До того как Уотсон заявила о себе в Голливуде, был этот трогательный фильм. «Балетные туфельки» — уютное семейное кино, в котором актриса будто вернулась в атмосферу «волнений до войны». Лондон 30-х годов, три сводные сестры, чьи судьбы складываются на фоне исчезновения их опекуна — милого чудака-дядюшки, владельца музея. Эмма — в роли Паулин, мечтательной и дисциплинированной. Это кино не столько про балет, сколько про стойкость, ответственность и веру в мечту.

«Хорошо быть тихоней» — взросление в стиле инди

Сильная драма, где Эмма вжилась в роль старшеклассницы Сэм, помогающей герою выбраться из депрессии. Актриса играет смело, тонко и честно — никаких «волшебных» штампов. Это история о Чарли, интровертном подростке, пережившем смерть друга. Он пытается найти себя и хотя бы кого-то, кто скажет: «С тобой все нормально». Сэм и ее брат Патрик становятся для него таким островом спасения. Это не фильм для просмотра фоном — это кино, которое говорит вслух то, что обычно прячут.

«Колония Дигнидад» — триллер на реальных событиях

Если вы думали, что Уотсон может быть только в «хороших девочках» — посмотрите фильм «Колония Дигнидад». Здесь она — Лена, девушка, которая рискует жизнью, чтобы спасти любимого из тоталитарной секты. Основано на жуткой истории из Чили: реальная колония «Дигнидад» в 60-х прикрывалась гуманизмом, а на деле оказывалась логовом диктатора. Режиссер Флориан Галленбергер создает напряжение без перегибов, а игра Уотсон — живая, тревожная и сильная. Противопоставление зла — не магией, а любовью и верой.

«Красавица и чудовище» — старая сказка на новый лад

Диснеевский римейк, где Уотсон стала Белль — не только доброй, но и умной героиней. Фильм получился ярким, музыкальным, почти театральным. В отличие от современных ремейков, которые часто попадают впросак, этот проект был и кассовым, и по-настоящему душевным. Белль отправляется в замок чудовища ради спасения отца и находит там не только монстра, но и настоящую любовь — как всегда в классике.

«Маленькие женщины» — Грета Гервиг оживила литературную легенду

Идеально стилизованная экранизация, где Уотсон играет одну из сестер Марч — Мэг. История о семейных узах, мечтах и взрослении в тени войны, рассказана без налета пыли — с современным дыханием. Вместе с Эммой здесь блистают Сирша Ронан, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе. Этот фильм — как воскресенье под пледом: уютный, глубокий и тихо-волнующий.

Эмма Уотсон — актриса, которая не застряла в прошлом. За каждым ее новым проектом чувствуется выбор, а не случайность. Она уходит от «звезды франшизы» к артистке, которая умеет быть разной — и это приятно наблюдать.

Ранее мы писали: Выбрала не того парня: вот с кем должна была остаться Гермиона в финале фильма «Гарри Поттер. Дары смерти».

Фото: Legion-media, кадры из фильмов «Колония Дигнидад», «Балетные туфельки»
