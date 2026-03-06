Меню
Киноафиша
Аркалык, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Аркалыке
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Аркалыке
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Сатпаев
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
13:45
от 1100 ₸
23:25
от 1100 ₸
MovieStar
г. Сатпаев, улица Абая 19
2D, RU
23:55
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667