Этот «перестроечный» фильм побил рекорд по сценам 18+: советским звездам до сих пор стыдно его вспоминать

В советские годы кинематограф был образцом строгой морали. За каждым кадром внимательно следили цензоры, которые не пропускали на экран даже намёка на откровенность. Любой слишком затяжной поцелуй или случайно открывшаяся зона декольте могли отправить сцену на пересъёмку.

Ситуация резко изменилась в эпоху перестройки, когда жёсткие ограничения рухнули. Режиссёры почувствовали невиданную свободу и начали экспериментировать. На экраны вышли такие смелые картины, как «Маленькая Вера» и «Интердевочка». Они шокировали публику, но всё же старались оставаться в рамках художественного искусства.

Однако был один фильм, который, по мнению многих, переступил черту и скатился в откровенную пошлость. Это «Комедия о Лисистрате». Самое удивительное, что в этой ленте согласились сниматься вполне уважаемые и даже знаменитые актёры, что только усилило недоумение зрителей и критиков.

О чем фильм «Комедия о Лисистрате»

Сюжет картины отправляет зрителей в Древнюю Грецию. В это время Афины и Спарта ведут изнурительную войну. Жёны устали от бесконечных походов своих мужей и жизни в одиночестве.

Тогда афинянка Лисистрата предлагает подругам дерзкую стратегию. Женщины захватывают Акрополь и дают совместную клятву. Они решают отказать своим мужьям во всём, включая супружеские утехи, пока те не заключат мир.

Возмущённые таким ультиматумом мужчины идут на приступ цитадели. В фильме они пытаются взять стены буквально полураздетыми. Женщины в кадре также предстают в достаточно смелых нарядах для своего времени.

В итоге эта необычная «забастовка» приводит к долгожданному миру. Город погружается во всеобщее торжество и веселье.

Съемки ленты

Ленту украсил целый ряд звёзд. Главную роль Лисистраты сыграла Елена Коренева. Рядом с ней в кадре блистали Константин Райкин и Ольга Кабо. Также среди актеров можно заметить Александра Калягина и Евгения Стеблова.

Фильм поставил рекорд в советском прокате по смелости съёмок. Почти каждый актёр появлялся перед камерой обнажённым.

Особенно откровенным получился эпизод со знаменитым «голым забегом» героев Райкина и Кабо. Сцена вышла дерзкой и неожиданно длинной для своего времени.

После премьеры за Кабо прочно закрепилось звание секс-символа. Однако сама актриса редко вспоминала эту работу. Лишь однажды она призналась, что это было веянием эпохи перестройки, когда режиссёры увлеклись откровенными кадрами, и ей помогала мысль, что перед зрителем — не она, а её персонаж.

Константин Райкин оказался более категоричен. Актер позже заявил, что его ввели в заблуждение. Соглашаясь на участие, он не знал о предстоящих сценах. По его словам, постановщики убедили его, что все коллеги уже согласились, и его отказ подведёт всю съёмочную группу.