Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным

Роль Дейенерис потребовала от Эмилии Кларк невероятных ресурсов. Образ в «Игре престолов» принес актрисе мировую славу, но она точно не далась ей легко.

Из-за изнурительного графика она пережила два инсульта и боялась, что часть когнитивных навыков не сможет вернуть. А ведь на площадке ей нужно было не только запоминать текст, но и заучивать выдуманный язык.

Эмилия Кларк и дотракийский язык

Эмилия Кларк в новом интервью рассказала о своём опыте с дотракийским языком. Актриса призналась, что потратила огромное количество времени и сил, чтобы выучить его. И это при том, что такого языка в реальности не существует.

Она с иронией вспомнила одну из статей. В ней критиковали её произношение.

«Я не могу плохо владеть тем, чего на самом деле нет. Я просто говорю на этом языке для сериала», — парировала Кларк.

Особенно трудной для неё стала заключительная сцена «Игры престолов». Кларк отметила, что этот момент отнял у неё все эмоциональные силы. Она долго и мучительно учила финальный монолог, понимая его важность для всего финала. По её словам, выдуманный язык буквально изводил её.

Актриса даже сомневалась, что сможет произнести всё правильно в итоговом дубле. Но, как это часто бывает на съёмках, всё каким-то чудом сложилось само собой в последний момент.

Выдуманный язык для «Игры престолов»

Дотракийский язык — это полностью искусственное изобретение, созданное специально для сериала «Игра престолов». Его придумали, чтобы кочевники говорили на своём собственном наречии.

Язык разрабатывали писатель Джордж Мартин и лингвист Дэвид Петерсон. Работа началась ещё в 2009 году. За основу взяли грамматику и звучание нескольких реальных языков: русского, турецкого, эстонского и суахили. Однако в итоге дотракийская речь больше всего напоминает причудливую смесь арабского и испанского.

