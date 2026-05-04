Одна из самых тяжелых сцен «Великолепного века»: в какой серии погибает сын Хатидже (по сути от рук собственной матери)

4 мая 2026 09:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Многие фанаты считают именно этот эпизод одним из самых душераздирающих.

В «Великолепном веке» судьбы героев часто решаются не на поле боя, а в личных покоях. Линия Хатидже Султан — одна из самых трагичных в сериале. Ее история показывает, как дворцовая роскошь соседствует с хрупкостью человеческой жизни. Особенно это чувствуется в эпизодах, связанных с ее материнством.

Сын Хатидже появляется в 27 серии. Роды проходят тяжело: младенец не дышит, и его спасают в последний момент. Этот эпизод подчеркивает, насколько уязвимы были новорожденные в XVI веке, когда детская смертность оставалась высокой. Для героини ребенок становится главным смыслом жизни.

Тревога, которая не отпускала

После рождения сына Хатидже живет в постоянном страхе. Ибрагим-паша тяжело болеет, во дворце ходят слухи о заговорах. Султанша почти не спит, сама контролирует кормилиц и слуг. Эмоциональное и физическое истощение нарастает.

Кадр из сериала «Великолепный век» (2011-2014)

Именно на этом фоне происходит трагедия. В 33–34 сериях показывают ночь, изменившую ее жизнь. Хатидже засыпает рядом с ребенком во время кормления. Утром младенец уже не подает признаков жизни.

Одна из самых тяжелых сцен сериала

Сцена построена тихо, без внешней драмы. Сначала — надежда, затем крик, который слышит весь дворец. Позже Хатидже признается матери, что во сне прижала ребенка и невольно задушила его. Этот разговор подслушивают слуги, и тайна перестает быть тайной. Эпизод стал одним из самых обсуждаемых у зрителей. Он показывает не интриги, а человеческую слабость и цену бессонных ночей.

Екатерина Адамова
