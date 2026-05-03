Помните, как Поттер боялся поступить на Слизерин? Вот куда Шляпа определила трех детей Гарри – справедливость восторжествовала

Когда пришло время детям Гарри Поттера ехать в Хогвартс, почти все были уверены в одном. Они, конечно же, повторят путь родителей и попадут в отважный Гриффиндор.

Однако волшебная Распределяющая шляпа, известная своими неожиданными решениями, приготовила сюрприз. Она вновь доказала, что лучше знает, где настоящее место каждого ученика.

Джеймс Сириус

Старший сын Гарри и Джинни стал самым предсказуемым студентом. Наследник Поттера, уверенный в себе и слегка хулиганистый, почти моментально оказался в Гриффиндоре.

Этого и следовало ожидать: ведь ему дали имена в честь двух легендарных отпрысков этого факультета — деда Джеймса и крестного отца Сириуса, славившихся не только храбростью, но и талантом к озорству.

Альбус Северус

Средний сын оказался загадкой для многих. Он рос в тени великих историй о Гриффиндоре, но внутри терзался сомнениями.

Мальчик боялся, что ему не хватит той самой отваги, которой славилась его семья. Да и тень от своего второго имени, Северус, давила на него сильнее, чем он того хотел.

И его опасения стали реальностью. Распределяющая шляпа отправила его не в «дом родителей», а в Слизерин.

Поначалу Альбус воспринял это как личную неудачу. Однако со временем его взгляд изменился. Он открыл для себя, что Слизерин — это не только про темные дела.

Выпускники факультета могут быть невероятно преданными, использовать хитрость для благородных целей и, что самое важное, идти к своей цели собственным путем.

Лили Луна

Младшая дочь, Лили Луна, стала ярким воплощением семейных черт. Она унаследовала бойкий нрав и жизнерадостность, которые так ценились в её семье.

Неудивительно, что Распределяющая шляпа без колебаний отправила её в Гриффиндор, поддержав многолетнюю традицию дома Поттеров.

