В одну реку дважды: четыре актрисы, которые вышли замуж за бывших

В актерской среде развод часто не означает окончание отношений. За последние годы несколько известных актрис вернулись к бывшим супругам после перерывов.

Вероника Изотова прошла через несколько серьезных этапов в личной жизни. Ее первое сильное чувство было к Александру Панкратову-Черному, но отношения не сложились. Позже она вышла замуж за предпринимателя Валентина Бубенцова, у них родился ребенок, но брак распался из-за разных взглядов. После развода отношения с Панкратовым-Черным возобновились, затем последовал новый разрыв. С бывшим супругом актриса поддерживала нормальные контакты ради дочери, а со временем это привело к повторному примирению и второму браку.

Брак Ольги Самошиной и Константина Воробьева долго выглядел стабильным. Они познакомились в молодости, рано поженились и воспитывали дочь. Развод стал шоком для окружения, когда Воробьев ушел к другой женщине. Позже он вернулся с искренним раскаянием. Самошина приняла его обратно не из чувства долга, а после внутренней работы над собой. Она также признала, что переживала влюбленность на стороне. Сейчас пара живет вместе, принимая прошлое, а не отрицая его.

Анна Михалкова долгое время была в браке с Альбертом Баковым. Отношения подарили двоих сыновей, но со временем испортились. В 2006 году пара развелась. Затем в жизни Михалковой появился режиссер Александр Шейн, была помолвка, но свадьба не состоялась. Баков вернулся в ее жизнь спокойно и снова завоевал сердце актрисы. Анна рассталась с женихом и вернулась к бывшему мужу. Позже у них родилась дочь.