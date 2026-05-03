Итальянский след в советском кино: столько раз смотрела «Бриллиантовую руку», а такую деталь не замечала

3 мая 2026 13:00
За этой комедийной сценой скрывается реальная история.

В фильме «Бриллиантовая рука» важную роль играют не только персонажи, но и детали.

Среди автомобилей и мотоциклов внимательные зрители давно выделили пистолет, который милиционер Володя вручает Семёну Семёновичу Горбункову. Для комедии реквизит выбран неожиданно серьёзный.

Beretta 1934

В сцене используется пистолет Beretta образца 1934 года, разработанный итальянским конструктором Тулио Маренгони.

Это компактное армейское оружие, рассчитанное на патрон .38, известный в Италии как nove corto. Магазин вмещал семь патронов, а автоматика отличалась простой и надёжной схемой, пишет дзен-канал Заметки Инсайдера.

Характеристики

Пуля диаметром 9 мм весила 6,16 грамма и покидала ствол длиной 88 мм со скоростью около 265 м/с. После последнего выстрела подаватель магазина блокировал затвор.

Роль затворной задержки выполнял флажковый предохранитель — деталь, хорошо различимая в кадре.

Почему итальянский пистолет оказался у советского киногероя

Во время Второй мировой войны Beretta 1934 широко использовалась армиями стран Оси. Особенно массово она попадала в Красную армию как трофей у румынских частей.

Всего было захвачено более 65 тысяч таких пистолетов, включая вариант Beretta 1935 под патрон 7,65 мм. Многие экземпляры после войны оседали в тылу и нередко оказывались в гражданской среде.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анна Адамайтес
