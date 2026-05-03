Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 90 миллионов зрителей и море крови: этот советский боевик стал самым кассовым в истории СССР

90 миллионов зрителей и море крови: этот советский боевик стал самым кассовым в истории СССР

3 мая 2026 11:00
Кадр из фильма «Пираты XX века»

В киноленте не щадили ни персонажей, ни зрительские нервы.

В 1980 году «Пираты XX века» взорвали советский прокат. За год фильм посмотрели 90 миллионов человек — больше, чем любой другой в истории СССР. На него шли школьники, инженеры и преподаватели, сбегая с уроков и работы. Но чем именно эта история так зацепила страну, привыкшую к совсем другому кино?

История, в которую поверили

В центре сюжета — советский сухогруз, захваченный морскими бандитами. Экипаж оказывается перед выбором: подчиниться или бороться за жизнь. Для зрителя это было непривычно жесткое и тревожное кино. В основе сценария лежали реальные случаи пиратских атак на суда в 50–70-х годах, поэтому происходящее на экране не выглядело выдумкой.

Кадр из фильма «Пираты XX века»

Создатели снимали фильм без скидок на безопасность. Для работы использовали реальные корабли, а сцены пожара и затопления собирали вручную, вплоть до интерьеров, воссозданных в бассейне ялтинской гостиницы.

Николай Еременко выполнял все трюки сам — нырял, прыгал со скал и дрался без дублеров. Его противник Талгат Нигматулин привнес в кадр приемы карате, которые тогда только начинали появляться в стране.

Почему зрители шли снова и снова

«Пираты» стали первым советским фильмом, где зло выглядело по-настоящему опасным, а герои могли пострадать. Здесь не щадили ни персонажей, ни зрительские нервы. Люди ходили на сеансы по два-три раза, а школьники массово убегали на утренние показы. Фильм разрушил представление о том, что экшн советскому зрителю не нужен.

В конце 80-х вышло продолжение, но без главных звезд и с более стандартным сюжетом. Оно прошло тихо, а рекорд первой части так и остался недосягаемым. К тому времени внимание публики уже перетекало к западным боевикам и видеосалонам, пишет автор Дзен-канала «7ДнейКино».

Любите советское кино? Также вам будет интересно: Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран

Фото: Кадр из фильма «Пираты XX века»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот «перестроечный» фильм побил рекорд по сценам 18+: советским звездам до сих пор стыдно его вспоминать Этот «перестроечный» фильм побил рекорд по сценам 18+: советским звездам до сих пор стыдно его вспоминать Читать дальше 4 мая 2026
Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Этот военный фильм поразил каждого разведчика в СССР: такого на экране еще не показывали Читать дальше 1 мая 2026
ИИ перенес Шурика в мир «Матрицы» — и получился шедевр: это нужно экранизировать ИИ перенес Шурика в мир «Матрицы» — и получился шедевр: это нужно экранизировать Читать дальше 30 апреля 2026
Реального Фокса боялись все в СССР: кто был прототипом главного злодея «Места встречи изменить нельзя» Реального Фокса боялись все в СССР: кто был прототипом главного злодея «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 30 апреля 2026
Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Читать дальше 29 апреля 2026
Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Читать дальше 4 мая 2026
Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Читать дальше 4 мая 2026
Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Читать дальше 3 мая 2026
Итальянский след в советском кино: столько раз смотрела «Бриллиантовую руку», а такую деталь не замечала Итальянский след в советском кино: столько раз смотрела «Бриллиантовую руку», а такую деталь не замечала Читать дальше 3 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше