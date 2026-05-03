90 миллионов зрителей и море крови: этот советский боевик стал самым кассовым в истории СССР

В 1980 году «Пираты XX века» взорвали советский прокат. За год фильм посмотрели 90 миллионов человек — больше, чем любой другой в истории СССР. На него шли школьники, инженеры и преподаватели, сбегая с уроков и работы. Но чем именно эта история так зацепила страну, привыкшую к совсем другому кино?

История, в которую поверили

В центре сюжета — советский сухогруз, захваченный морскими бандитами. Экипаж оказывается перед выбором: подчиниться или бороться за жизнь. Для зрителя это было непривычно жесткое и тревожное кино. В основе сценария лежали реальные случаи пиратских атак на суда в 50–70-х годах, поэтому происходящее на экране не выглядело выдумкой.

Создатели снимали фильм без скидок на безопасность. Для работы использовали реальные корабли, а сцены пожара и затопления собирали вручную, вплоть до интерьеров, воссозданных в бассейне ялтинской гостиницы.

Николай Еременко выполнял все трюки сам — нырял, прыгал со скал и дрался без дублеров. Его противник Талгат Нигматулин привнес в кадр приемы карате, которые тогда только начинали появляться в стране.

Почему зрители шли снова и снова

«Пираты» стали первым советским фильмом, где зло выглядело по-настоящему опасным, а герои могли пострадать. Здесь не щадили ни персонажей, ни зрительские нервы. Люди ходили на сеансы по два-три раза, а школьники массово убегали на утренние показы. Фильм разрушил представление о том, что экшн советскому зрителю не нужен.

В конце 80-х вышло продолжение, но без главных звезд и с более стандартным сюжетом. Оно прошло тихо, а рекорд первой части так и остался недосягаемым. К тому времени внимание публики уже перетекало к западным боевикам и видеосалонам, пишет автор Дзен-канала «7ДнейКино».

Любите советское кино? Также вам будет интересно: Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран