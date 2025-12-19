Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран

Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран

19 декабря 2025 13:17
«Служебный роман»

Проверяем, кто вы — внимательный зритель или просто любитель кино под чай.

Не будет преувеличением сказать, что фильм «Служебный роман» можно пересматривать бессчетное количество раз.

Его диалоги давно живут отдельной жизнью: мы повторяем их в быту, узнаем с полуслова и всё равно каждый раз ловим себя на том, что интонации, паузы и взгляды героев работают не хуже самой реплики.

В этом и есть магия картины Эльдара Рязанова — фразы здесь не просто смешные или меткие, они точно «приклеены» к персонажам. Перепутать Верочку с Новосельцевым или Самохвалова с Калугиной вроде бы невозможно… или всё-таки возможно?

Если вы уверены, что знаете «Служебный роман» почти наизусть, самое время проверить себя.

Задание простое: угадайте, кто из героев произнёс эту фразу.

В каждом вопросе — три варианта ответа. Правильный только один.

Также вам понравится: Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей Читать дальше 16 декабря 2025
С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6 Читать дальше 16 декабря 2025
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Читать дальше 15 декабря 2025
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция Читать дальше 20 декабря 2025
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты Читать дальше 19 декабря 2025
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах Читать дальше 19 декабря 2025
После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал Читать дальше 19 декабря 2025
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете Читать дальше 19 декабря 2025
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше