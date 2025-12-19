Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран

Проверяем, кто вы — внимательный зритель или просто любитель кино под чай.

Не будет преувеличением сказать, что фильм «Служебный роман» можно пересматривать бессчетное количество раз.

Его диалоги давно живут отдельной жизнью: мы повторяем их в быту, узнаем с полуслова и всё равно каждый раз ловим себя на том, что интонации, паузы и взгляды героев работают не хуже самой реплики.

В этом и есть магия картины Эльдара Рязанова — фразы здесь не просто смешные или меткие, они точно «приклеены» к персонажам. Перепутать Верочку с Новосельцевым или Самохвалова с Калугиной вроде бы невозможно… или всё-таки возможно?

Если вы уверены, что знаете «Служебный роман» почти наизусть, самое время проверить себя.

Задание простое: угадайте, кто из героев произнёс эту фразу.

В каждом вопросе — три варианта ответа. Правильный только один.

