Турция снова всех переиграла: эти 3 турдизи свели зрителей с ума, хотя они оказались ремейками корейских дорам

4 мая 2026 12:00
Кадр из сериала «Неверный», «Мерьем», «Вишневый сезон»

Можно угодить и любителям Азии, и фанатам горячих мужчин с бородами и красивыми стрижками.

Ремейки сегодня делают все — Голливуд, Netflix и даже корейские студии. Но мало кто догадывается, что и многие турецкие хиты на самом деле выросли из азиатских историй.

Причем не просто скопировали сюжет, а переписали его под свою культуру, темперамент и страсти. В итоге получились сериалы, которые зрители по всему миру смотрят как оригиналы, даже не подозревая, откуда все началось.

«Мир женатой пары» и «Неверный»

Один из самых болезненных ремейков последних лет. Турецкий «Неверный» повторяет скелет корейской истории, но делает акцент на психологии и разрушении семьи.

Героиня узнает об измене мужа и понимает, что вся ее жизнь была построена на лжи. Сериал постепенно превращается из драмы в холодную войну между бывшими супругами.

«Тайная любовь» и «Мерьем»

Корейская дорама «Тайная любовь» задала очень жесткий эмоциональный каркас. Турецкий сериал «Мерьем» взял эту основу и превратил ее в мрачную историю о вине, предательстве и разрушенной жизни.

Здесь прокурор сбивает девушку и скрывается, а его невеста берет вину на себя. Когда она выходит из тюрьмы, мир уже не тот, а любовь оказывается иллюзией.

«Достоинство джентльмена» и «Вишневый сезон»

Корейская романтическая комедия в Турции стала настоящим молодежным хитом. «Вишневый сезон» превратил классическую историю про любовный треугольник в легкую, но очень эмоциональную мелодраму. Здесь есть и фиктивные отношения, и ревность, и медленно зарождающееся настоящее чувство.

Турецкие ремейки доказывают, что одна и та же история может звучать по-разному. Где корейские версии холоднее и сдержаннее, турецкие добавляют огонь, страсть и максимальную драму. И именно поэтому их так хочется смотреть.

Фото: Кадр из сериала «Неверный», «Мерьем», «Вишневый сезон»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
