Помните сериал «Женский доктор»? У хита с рейтингом 7,5 появился российский ремейк, основанный на реальных событиях

История о специалисте с ярким характером превращается в драму о выборе, доверии и цене профессиональной честности.

Новая медицинская докудрама «Доктор, я боюсь…» — это ремейк остросюжетной мелодрамы «Женский доктор».

Сериал основан на реальных историях и развивается вокруг врача-гинеколога Андрея Крылова в исполнении Алексея Вакулова.

После успешной карьеры в столичной клинике герой внезапно уезжает в областную больницу, где его появление моментально меняет атмосферу в отделении.

О чём рассказывает сериал

Крылов быстро становится фигурой, вызывающей противоположные реакции. Части коллектива он не нравится настолько, что коллеги готовы использовать любой шанс, чтобы вытеснить его из отделения.

Однако другая часть — сотрудницы и пациентки — реагируют совершенно иначе: в героя видят не только профессионала, но и человека, который умеет слушать, поддерживать и показывать участие.

Отсюда и симпатии, которые постепенно перерастают в более сложные чувства. Их контраст и создаёт ту самую линию «уволить или полюбить».

Ситуацию усложняют слухи о врачебной ошибке, из-за которой он якобы покинул Москву. Эти разговоры мешают Крылову работать и одновременно подогревают интерес к его прошлому.

Что актёр говорит о своём персонаже

Алексей Вакулов отмечает, что Крылов видит свою работу как миссию и готов идти до конца ради пациента.

Он подчёркивает, что в профессии врача часто уживаются жёсткость и сочувствие: хирургия требует решительных действий, даже если они болезненны для пациента.

Актёр добавляет, что медики сталкиваются с личными трудностями так же часто, как и их подопечные, что делает персонажа особенно живым.

Кто играет ключевые роли

В сериале задействованы Ольга Зайцева (заведующая отделением Ольга Родионова), Сергей Мухин (врач УЗИ Сергей Батурин), Елизавета Коровина (репродуктолог Нина) и Ирина Абросимова (акушерка баба Валя).

По словам Зайцевой, она готовила роль через консультации с настоящими врачами, осознавая значимость темы и сложность женских судеб, лежащих в основе каждой истории.

Почему «Доктор, я боюсь…» может заинтересовать зрителей

Создатели делают акцент на сочетании профессиональных и личных конфликтов, что делает сериал ближе к реальности.

В центре — врачи, которые остаются людьми со своими ошибками, чувствами и непростыми решениями. Это история о том, что за медицинскими диаглезами всегда стоят человеческие судьбы.

Сериал будет транслироваться в дневном эфире «Dомашнего» в 2026 году.

