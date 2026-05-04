Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва

На протяжении всех пяти сезонов «Во все тяжкие» часто называли вершиной телеискусства. Среди хаоса и морального падения в 62 эпизодах один персонаж пытался быть голосом разума. Это Скайлер Уайт, жена главного героя, которую сыграла Анна Ганн.

Парадокс в том, что её трезвый рассудок и попытки остановить безумие не вызывали у зрителей симпатии. Напротив, её здравомыслие и постоянные вопросы раздражали аудиторию, которая болела за Уолтера Уайта. В итоге Скайлер заслужила репутацию одного из самых нелюбимых персонажей сериала, хотя по сути лишь пыталась спасти свою семью.

За что фанаты не любят Скайлер Уайт

Зрители всей душой болели за трансформацию Уолтера Уайта в подпольного короля. Скайлер, которая пыталась остановить это саморазрушение, воспринималась не как голос разума, а как главная помеха на его пути. Её рациональные аргументы и попытки вернуть семью к нормальной жизни раздражали фанатов, желавших видеть только эффектный взлёт Хайзенберга.

В соцсетях даже появились сообщества, где персонажа подвергали жёсткой и несправедливой критике. Пользователи обвиняли её в лицемерии, считая, что она недостойна своего мужа. Особенно часто вспоминали её роман с Тедом Бенеки.

«Скайлер только и делала, что пилила всех вокруг — Уолта, сестру, Хэнка. Сама при этом ничего для семьи не делала, просто корчила из себя жертву и вела себя как законченная стерва», — пишут комментаторы.

Актриса Анна Ганн, блестяще сыгравшая эту роль, признавалась, что была шокирована таким объёмом ненависти. Она считала, что это связано с самой структурой сериала, где её героиня оказалась в роли «тормоза» для зрелищного сюжета.

«Моя задача как актрисы — не всегда быть приятной. Но ты не можешь просто отмахнуться, когда на тебя обрушивается такая волна негатива», — говорила Ганн, комментируя реакцию публики.

Сущность Скайлер

Однако существует и совершенно иной взгляд. Некоторые зрители и критики считают, что вся ненависть к Скайлер была глубоко несправедливой. По их мнению, она стала настоящей жертвой обстоятельств, в которые её втянул муж.

Её попытки спасти семью от краха, которые со стороны могли выглядеть как истерика или слабость, на самом деле были мучительным выбором между катастрофой и кошмаром. Она оказалась в ситуации, где любой шаг вёл к потерям.

Актриса Анна Ганн отмечала, что с годами восприятие персонажа зрителями изменилось. К 2020-м годам многие молодые фанаты начали видеть в Скайлер не раздражающую помеху, а нравственный стержень всей истории. Теперь её часто называют совестью сериала, чьи действия и страхи были абсолютно понятны и оправданы.