Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва

Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва

4 мая 2026 07:00
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Молодежь по-новому смотрит на героиню.

На протяжении всех пяти сезонов «Во все тяжкие» часто называли вершиной телеискусства. Среди хаоса и морального падения в 62 эпизодах один персонаж пытался быть голосом разума. Это Скайлер Уайт, жена главного героя, которую сыграла Анна Ганн.

Парадокс в том, что её трезвый рассудок и попытки остановить безумие не вызывали у зрителей симпатии. Напротив, её здравомыслие и постоянные вопросы раздражали аудиторию, которая болела за Уолтера Уайта. В итоге Скайлер заслужила репутацию одного из самых нелюбимых персонажей сериала, хотя по сути лишь пыталась спасти свою семью.

За что фанаты не любят Скайлер Уайт

Зрители всей душой болели за трансформацию Уолтера Уайта в подпольного короля. Скайлер, которая пыталась остановить это саморазрушение, воспринималась не как голос разума, а как главная помеха на его пути. Её рациональные аргументы и попытки вернуть семью к нормальной жизни раздражали фанатов, желавших видеть только эффектный взлёт Хайзенберга.

В соцсетях даже появились сообщества, где персонажа подвергали жёсткой и несправедливой критике. Пользователи обвиняли её в лицемерии, считая, что она недостойна своего мужа. Особенно часто вспоминали её роман с Тедом Бенеки.

«Скайлер только и делала, что пилила всех вокруг — Уолта, сестру, Хэнка. Сама при этом ничего для семьи не делала, просто корчила из себя жертву и вела себя как законченная стерва», — пишут комментаторы.

Актриса Анна Ганн, блестяще сыгравшая эту роль, признавалась, что была шокирована таким объёмом ненависти. Она считала, что это связано с самой структурой сериала, где её героиня оказалась в роли «тормоза» для зрелищного сюжета.

«Моя задача как актрисы — не всегда быть приятной. Но ты не можешь просто отмахнуться, когда на тебя обрушивается такая волна негатива», — говорила Ганн, комментируя реакцию публики.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Сущность Скайлер

Однако существует и совершенно иной взгляд. Некоторые зрители и критики считают, что вся ненависть к Скайлер была глубоко несправедливой. По их мнению, она стала настоящей жертвой обстоятельств, в которые её втянул муж.

Её попытки спасти семью от краха, которые со стороны могли выглядеть как истерика или слабость, на самом деле были мучительным выбором между катастрофой и кошмаром. Она оказалась в ситуации, где любой шаг вёл к потерям.

Актриса Анна Ганн отмечала, что с годами восприятие персонажа зрителями изменилось. К 2020-м годам многие молодые фанаты начали видеть в Скайлер не раздражающую помеху, а нравственный стержень всей истории. Теперь её часто называют совестью сериала, чьи действия и страхи были абсолютно понятны и оправданы.

Фото: Кадры из сериала «Во все тяжкие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Читать дальше 4 мая 2026
Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Почему Белые Ходоки не убили Сэма, хотя видели его? Ответ найден, но не в «Игре престолов» Читать дальше 3 мая 2026
Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Как только видела на экране этих героев «Клона», тут же хотела выключить ТВ: топ самых раздражающих персонажей Читать дальше 2 мая 2026
Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Эта серия «Черного зеркала» страшнее любого хоррора: «Лучший эпизод в сериале» Читать дальше 2 мая 2026
Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век» Читать дальше 1 мая 2026
Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Читать дальше 5 мая 2026
Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Читать дальше 5 мая 2026
Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Читать дальше 5 мая 2026
Еще до Штирлица Тихонов должен был сыграть разведчика в «Мертвом сезоне»: почему роль досталась другому актеру Еще до Штирлица Тихонов должен был сыграть разведчика в «Мертвом сезоне»: почему роль досталась другому актеру Читать дальше 4 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше