Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Актау

Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Актау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KK
22:10 от 3400 ₸ 00:00 от 3000 ₸ 00:20 от 15000 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KK
22:20 от 3000 ₸ 00:10 от 2600 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше