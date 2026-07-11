Уникальный случай в Средиземье за всю историю: что стало с гномом Гимли после победы над Сауроном

Такое случилось только один раз.

Многие помнят Гимли как сурового воина с топором, который постоянно спорил с Леголасом и считал убитых врагов на поле боя. Но после уничтожения Кольца его история не закончилась.

Более того, именно после победы над Сауроном началась одна из самых необычных глав его жизни. Ведь Гимли удалось то, чего до него не смог добиться ни один гном.

Гимли стал правителем собственного народа

После «Властелина колец» Гимли не остался просто легендарным участником Братства. Он вернулся к своему народу, но позже собрал группу гномов и отправился в место, которое навсегда изменило его судьбу.

Еще во время битвы за Хельмову Падь он увидел Сияющие Пещеры Агларонда и был поражен их красотой. Для гнома это было настоящее сокровище — но не из-за золота.

Позже Гимли основал там новое поселение и стал Владыкой Сияющих Пещер. Его мастера помогали восстанавливать королевство людей, а особенно Минас Тирит после войны.

И здесь сбылось предсказание Галадриэль: руки Гимли действительно были полны богатств, но золото так и не получило власти над его сердцем.

Дружба с Леголасом изменила историю эльфов и гномов

Когда-то Гимли и Леголас едва терпели друг друга. Между их народами веками существовала вражда, и никто не ожидал, что именно эти двое станут друзьями.

Но путешествие с Братством все изменило.

После войны они не разошлись каждый своей дорогой. Леголас поселился со своими эльфами в Итилиэне, а Гимли правил в Агларонде. Вместе они помогали строить новый мир после падения Саурона.

Их дружба стала символом того, что даже самая старая вражда может закончиться.

Почему Гимли разрешили отправиться в Валинор

Самая удивительная часть его судьбы произошла спустя много лет. Когда умер Арагорн, Леголас понял, что его время в Средиземье подходит к концу. Он построил корабль и решил уплыть на Запад — в Бессмертные земли, куда уходили эльфы.

Но отправился он не один. Леголас взял с собой Гимли.

Для истории Средиземья это был невероятный случай: гном получил право попасть туда, куда его народ обычно не допускали.

Считается, что это произошло не только из-за его дружбы с Леголасом. Большую роль могла сыграть и Галадриэль, которая очень уважала Гимли. Когда-то она подарила ему три своих золотых локона — подарок, который не получил даже великий эльф Феанор.

Так обычный гном из Одинокой горы стал не просто героем войны. Он оказался тем, кто смог помирить два древних народа и доказать: иногда самое большое наследие оставляют не победы в битвах, а дружба.

И в конце своего пути Гимли получил награду, о которой другие гномы могли только мечтать — возможность встретить последние дни рядом с лучшим другом в землях легенд.

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